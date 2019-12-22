Из 22 человек, включенных в список, хотят вернуться только семеро: В «ДНР» рассказали об обмене

Из 22 человек, включенных в списки на обмен, на неподконтрольную украинскому правительству территорию Донецкой области хотят вернуться только семеро. Об этом сообщила «омбудсмен ДНР» Дарья Морозова.

«Касательно верификации, которая нужна дополнительно, во-первых, их не 40, а 43 человека, 21 – это пленные сторонники ЛНР, а 22 – сторонники ДНР. Мы о них знаем давно, и нами было принято решение, что их верификацией займется координатор гумподгруппы от ОБСЕ Тони Фриш в Киеве, украинская сторона согласилась их привезти туда», – сказала она дополнив, что «уверена, что там не будет какого-то подвоха, если люди выразят свое несогласие вообще участвовать в процессе освобождения, это их право, насильно заставлять их не будет».

Она добавила, что из 22 сторонников «ДНР», которые нуждаются в дополнительной верификации, 7 человек никогда не отказывались от обмена.

Как сообщалось ранее, около 40 человек из числа тех, кого украинская сторона готовилась передать, отказались участвовать в обмене и возвращаться в «Л-ДНР».Среди отказников есть как те, кто не хочет возвращаться в «республики», так и те, кто желает отбыть назначенное наказание и тем самым закрыть вопрос уголовной ответственности в Украине.