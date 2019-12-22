Животные на войне: На передовой украинских бойцов живет смешной щенок Трайсер (Фото)

В Донецкой области на передовой украинских бойцов живет щенок по кличке Трайсер. Его историю рассказали в благотворительном фонде «Повернись живим» («Вернись живым») на странице организации в Facebook.

«Почти породистый щенок смешно переворачивается на брюхо на одной из позиций в Донецкой области. Как и многие животные на фронте, он получил "военное имя" – Трайсер. Так назвали, потому что голубые глаза щенка "горят", как трассирующая пуля», – говорится в сообщении.

Впрочем, как отмечается, не это главное. «Трайсера кормят и греют в мороз военные. Они спасают щенка от сложной жизни на передовой и собираются забрать с собой в ППД. Это называется доброта и человечность», – рассказали в Фонде.

Фото: БФ «Повернись живим»

Как сообщалось ранее, будни на фронте невозможно представить без четверолапых друзей, которые приходят к украинским воинам в поисках чего-нибудь вкусненького и нередко остаются на позициях. Они приносят немало пользы: коты блестяще справляются с проблемой грызунов, а собаки нередко предупреждают о приближении чужаков.