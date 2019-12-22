Массовое ДТП в Мариуполе: Пьяный водитель протаранил 6 авто и мотоцикл (Фото)

Сегодня, 22 декабря, в Мариуполе пьяный водитель, у которого накануне изъяли водительское удостоверение, совершил массовое дорожно-транспортное происшествие (ДТП). Об этом сообщает отдел коммуникации Патрульной полиции в Донецкой области.

Так, происшествие произошло сегодня утром на улице Азовстальской. «Нетрезвый водитель на автомобиле ВАЗ 2109 не справился с управлением и наехал на 6 припаркованных автомобилей и мотоцикл. Лишь чудом никто не пострадал», – говорится в сообщении.

До приезда патрульных водитель находился внутри своего транспортного средства. Во время общения с ним, полицейские обнаружили признаки алкогольного опьянения. Это подтвердилось результатом драгера в наркологии – 2,23 промилле.

Патрульные составили на виновника протоколы за совершение ДТП и езду в нетрезвом состоянии.