В ОБСЕ рассказали, какие риски создают обстрелы детям и сотрудникам школ на Донбассе

Обстрелы в городах и селах, расположенных вблизи линии разграничения на Донбассе, и вокруг этих населенных пунктов, приводят к их загрязнению неразорвавшимися боеприпасами (НРБ) и другими взрывоопасными предметами, в частности загрязнение территорий учебных заведений, тем самым создавая дополнительные риски для детей и сотрудников школ. Как сообщают «Донецкие новости», об этом говорится в тематическом отчете Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ «Влияние мин, неразорвавшихся боеприпасов и других взрывоопасных предметов на гражданское население в Донецкой и Луганской областях на востоке Украины»*, опубликованном пресс-службой Миссии.

Так, согласно отчету, с начала 2018 года Миссия фиксировала позиции и технику Вооруженных сил Украины (ВСУ) и незаконных вооруженных формирований (НВФ) в пределах 1 км от 36 учебных заведений: 27 в подконтрольных правительству районах и 9 – в неподконтрольных. В некоторых случаях военное присутствие и присутствие военного типа были зафиксированы на расстоянии 100- 150 м от действующих школ и детских садов. «В подконтрольной правительству Дмитриевке, по наблюдениям СММ, у Вооруженных сил Украины есть полигон в радиусе 1 км от действующей школы. Еще одна действующая школа в неподконтрольной правительству Голубовке расположена примерно в 500 м от объекта вооруженных формирований. Близость военных позиций и позиций военного типа, а также техники подвергает детей и сотрудников школы не только риску оказаться под обстрелами, но и опасности, исходящей от НРБ и боеприпасов, которые могут находиться поблизости», – говорится в отчете.

По данным Миссии, в октябре 2018 года 50-летняя женщина потеряла зрение на правом глазу и получила ранение руки от взрыва ручной гранаты, когда она убирала листья возле детского сада в неподконтрольном правительству Донецке. В апреле 2019 года учащиеся и сотрудники школы № 4 в неподконтрольном правительству Золотом-5 (Михайловке), расположенной в 500 м от позиций НВФ, вынуждены были прятаться в укрытии во время обстрела и смогли выйти только после того, как члены НВФ убрали РПГ со двора школы.

За отчетный период, согласно данным СММ, было зафиксировано 31 случай гибели или ранения детей из-за срабатывания мин и взрывоопасных предметов, и в 24 из них дети сами подбирали НРБ, неизрасходованные боеприпасы или гранаты, которые взрывались, когда они с ними играли.

Также сообщается, что в начале 2019 года украинское правительство и НВФ договорились о предоставлении гарантий безопасности при проведении исследования и разминирования в радиусе 1 км вокруг учебных заведений, расположенных вблизи линии разграничения, и других потенциально загрязненных территорий. «В результате, 6-12 февраля 2019 года СММ содействовала установлению режима прекращения огня и осуществляла мониторинг его соблюдения, что позволило провести работы по разминированию вокруг четырех школ и трех детских садов в подконтрольных правительству Гранитном, Николаевке, Золотом-4 (Родине) и Станице Луганской, а также трех школ и двух детских садов в неподконтрольных правительству Гольмовском и Оленовке. Тем не менее, СММ не в состоянии подтвердить, очищены ли эти территории от мин и НРБ», – уточняется в отчете.

Как сообщалось ранее, по данным СММ ОБСЕ, мины и другие взрывоопасные объекты стали причиной 133 из 380 жертв (34 убитых и 99 раненых) – 87 в 2018 году и 46 в первые 9 месяцев 2019 года. Из них: 73 были взрослыми мужчинами, 29 – женщинами, 26 – мальчиками и пять – девочками.

* В тематическом отчете описывается влияние этих предметов на гражданское население и повседневную жизнь мирных жителей в период с 1 января 2018 по 31 октября 2019 года. Представленные в этом отчете данные основаны на непосредственных наблюдениях Миссии и учитывают информацию от гражданских лиц, с которыми наблюдатели встречались во время патрулирования в пострадавших от конфликта районах Донецкой и Луганской областей, а также принимаются во внимание материалы фиксации с помощью технических средств мониторинга СММ, таких как беспилотные летательные аппараты (БПЛА).