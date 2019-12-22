В ОБСЕ рассказали, какие риски создают обстрелы детям и сотрудникам школ на Донбассе

Обстрелы в городах и селах, расположенных вблизи линии разграничения на Донбассе, и вокруг этих населенных пунктов, приводят к их загрязнению неразорвавшимися боеприпасами (НРБ) и другими взрывоопасными предметами, в частности загрязнение территорий учебных заведений, тем самым создавая дополнительные риски для детей и сотрудников школ. Как сообщают «Донецкие новости», об этом говорится в тематическом отчете Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ «Влияние мин, неразорвавшихся боеприпасов и других взрывоопасных предметов на гражданское население в Донецкой и Луганской областях на востоке Украины»*, опубликованном пресс-службой Миссии.
Так, согласно отчету, с начала 2018 года Миссия фиксировала позиции и технику Вооруженных сил Украины (ВСУ) и незаконных вооруженных формирований (НВФ) в пределах
По данным Миссии, в октябре 2018 года 50-летняя женщина потеряла зрение на правом глазу и получила ранение руки от взрыва ручной гранаты, когда она убирала листья возле детского сада в неподконтрольном правительству Донецке. В апреле 2019 года учащиеся и сотрудники школы № 4 в неподконтрольном правительству Золотом-5 (Михайловке), расположенной в
За отчетный период, согласно данным СММ, было зафиксировано 31 случай гибели или ранения детей из-за срабатывания мин и взрывоопасных предметов, и в 24 из них дети сами подбирали НРБ, неизрасходованные боеприпасы или гранаты, которые взрывались, когда они с ними играли.
Также сообщается, что в начале 2019 года украинское правительство и НВФ договорились о предоставлении гарантий безопасности при проведении исследования и разминирования в радиусе
Как сообщалось ранее, по данным СММ ОБСЕ, мины и другие взрывоопасные объекты стали причиной 133 из 380 жертв (34 убитых и 99 раненых) – 87 в 2018 году и 46 в первые 9 месяцев 2019 года. Из них: 73 были взрослыми мужчинами, 29 – женщинами, 26 – мальчиками и пять – девочками.
* В тематическом отчете описывается влияние этих предметов на гражданское население и повседневную жизнь мирных жителей в период с 1 января 2018 по 31 октября 2019 года. Представленные в этом отчете данные основаны на непосредственных наблюдениях Миссии и учитывают информацию от гражданских лиц, с которыми наблюдатели встречались во время патрулирования в пострадавших от конфликта районах Донецкой и Луганской областей, а также принимаются во внимание материалы фиксации с помощью технических средств мониторинга СММ, таких как беспилотные летательные аппараты (БПЛА).