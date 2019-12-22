В ГПСУ рассказали, как будут работать КПВВ в новогодние праздники

В праздничные дни КПВВ Донбасса будут работать в штатном режиме с возможностью продления пропускного режима на час или полчаса в случае возникновения необходимости. Об этом сообщил начальник управления организации пограничного контроля Департамента охраны государственной границы Украины генерал-майор Юрий Лысюк.

«У нас определенный порядок – и этот порядок утвержден руководителем операции Объединенных сил. Он у нас определяется в зимний период с 8 часов утра до 18 вечера. Он меняться не будет. Но по отдельному решению, если будет острая необходимость, то руководитель операции Объединенных сил может принять решение и продлить на час или полчаса, для того чтобы оформить граждан, которые там будут направляться на празднование нового года. По отдельному решению руководителя, если такое принимается, мы готовы будем продолжить свою работу», – сказал Лысюк.

При этом он отметил, что самостоятельно реагировать на нештатные ситуации, которые могут возникнуть на КПВВ, пограничники не имеют права.

«Указанным порядком такое право возложено на координационные группы, пограничники только информируют эти координационные группы, что есть определенная проблема, и в случае принятия решения, мы уже действуем в соответствии с этим решением или решение на пропуск, или решение в непропуске», – пояснил он.