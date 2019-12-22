На Луганщине подготовили предложения по совершенствованию административно-территориального устройства

Состоялось заседание рабочей группы по подготовке предложений по совершенствованию административно-территориального устройства Луганской области. Его провел председатель облгосадминистрации Сергей Гайдай, сообщает пресс-служба Луганской областной государственной администрации.

На заседании рассмотрены показатели деятельности ОТГ, предусмотренных Перспективным планом формирования территориальных общин области, которые влияют на определение их способности.

Кроме того, представлена ​​информация о создании территориальных общин Луганщины таким образом, чтобы среди них не было несостоятельных.

Также обсуждены проблемные вопросы моделирования административно-территориальных единиц субрегионального (районного) уровня.

Отмечено, что пока не принят закон об основах административно-территориального устройства Украины, следовательно окончательно административно-территориальное устройство области всех уровней может быть определено после принятия такого закона.