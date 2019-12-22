МОН призывает принять участие в онлайнопросе масштабной реформы дошкольного образования

На старте реформирования дошкольного образования Министерство образования и науки Украины начало публичные консультации с родителями, педагогами, управленцами и общественными организациями по их видению путей развития первого звена в системе образования. Такие консультации состоялись в Киеве, Харькове, Днепре, Одессе, Львове, Тернополе и охватили более 500 участников из разных областей Украины. Об этом сообщает пресс-служба министерства образования.

«МОН уже начинает обрабатывать предварительные результаты таких консультаций. Прежде всего предложения касаются расширения типовых штатных нормативов, организации системы обеспечения качества образования, пересмотра подходов к повышению квалификации педагогов, организации питания и других неотложных вопросов», – отметила заместитель министра образования и науки Украины Любомира Мандзий.

Участники консультаций отмечали, что такой формат открытого общения и обсуждения проблем является хорошей практикой, когда министерство прислушивается к мнению непосредственных участников образовательного процесса.

Для тех, кто не смог присоединиться к диалогу с экспертами МОН во время очных встреч, есть возможность принять участие в онлайнопросе по ссылке.

Онлайнопрос является частью публичных консультаций, которые продлятся до 23 декабря 2019 года. Заполнение формы занимает несколько минут, однако его результаты смогут помочь министерству учесть позицию общества во время создания образовательной политики в дошкольного.

МОН призывает всех родителей, педагогов, управленцев принять участие в онлайнопросе и лично стать двигателем масштабной реформы дошкольного образования.