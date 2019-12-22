СММ ОБСЕ отмечает незначительный прогресс в разминировании Донбасса

Специальная мониторинговая миссия (СММ) ОБСЕ в целом отмечает незначительный прогресс в разминировании (очистка от мин, неразорвавшихся боеприпасов (НРБ) и других взрывоопасных предметов) территорий Донбасса. Как сообщают «Донецкие новости», об этом говорится в тематическом отчете СММ ОБСЕ «Влияние мин, неразорвавшихся боеприпасов и других взрывоопасных предметов на гражданское население в Донецкой и Луганской областях на востоке Украины»*, опубликованном пресс-службой Миссии.

Согласно отчету, более 250 раз СММ доводила до сведения группы украинской стороны в Совместном центре контроля и координации (СЦКК), а также членов незаконных вооруженных формирований (НВФ) в Донецкой и Луганской областях информацию о местонахождении мин и НРБ, которые представляли особую опасность для гражданского населения, в том числе и для сотрудников Миссии, с запросом об их извлечении. К этим районам относятся Е58 между Мариуполем и Новоазовском; Т0519 между Пикузами (до переименования Коминтерново) и Мариуполем; Н20 возле Ясиноватой в северном направлении к Каменке; Е40/М03 между Светлодарском и Дебальцево; дорога, соединяющая Верхнеторецкое и Бетманове (до переименования Красный Партизан); дорога, соединяющая Жованку с Зайцево; и Н21 через мост в Счастье.

«Тем не менее, в настоящее время не существует созданного органа или механизма для координации мероприятий по разминированию по обе стороны линии соприкосновения или для проверки, проводились ли такие мероприятия», – говорится в отчете.

Как уточняется, вопрос противоминной деятельности постоянно включается в повестку дня Рабочей группы ТКГ по вопросам безопасности (РГБ). «Глава СММ ОБСЕ в качестве координатора РГБ постоянно подчеркивает важность противоминной деятельности в других ключевых районах, в результате чего в некоторых местах саперы провели разминирование возле учебных заведений по обе стороны линии соприкосновения. Вместе с тем Миссия до сих пор не получила никакого ответа на письма Главы СММ ОБСЕ подписантам Минских соглашений от 5 мая 2017 года, 13 апреля 2018 года и 7 марта 2019 года, в которых Глава Миссии обращается с запросом предоставить информацию обо всех предполагаемых или подтвержденных загрязненных участках», – сообщили в Миссии.

Напомним, если боевые действия на Донбассе прекратятся в ближайшее время, то на полную очистку территории от взрывоопасных предметов понадобится 50 лет и от 800 миллионов до миллиарда долларов.

Как сообщалось ранее, на подконтрольной Украине территории Донбасса заминировано примерно 700 тыс. гектаров: около 560 тыс. в Донецкой области и почти 120 тыс. – в Луганской. Также сообщалось, что Минобороны разработало интерактивную карту территорий, загрязненных минами и взрывоопасными предметами. Сейчас она работает в тестовом режиме.

* В тематическом отчете описывается влияние этих предметов на гражданское население и повседневную жизнь мирных жителей в период с 1 января 2018 по 31 октября 2019 года. Представленные в этом отчете данные основаны на непосредственных наблюдениях Миссии и учитывают информацию от гражданских лиц, с которыми наблюдатели встречались во время патрулирования в пострадавших от конфликта районах Донецкой и Луганской областей, а также принимаются во внимание материалы фиксации с помощью технических средств мониторинга СММ, таких как беспилотные летательные аппараты (БПЛА).