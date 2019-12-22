Лавров заявил о необходимости выполнения минских соглашений «до последней запятой»

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил о необходимости выполнения минских соглашений «от А до Я», передают российские СМИ.

«Нужно минские договоренности выполнить от А до Я, до последней запятой», – сказал он.

Как отметил Лавров, «главным завоеванием» саммита «нормандской четверки» в Париже 9 декабря стало принятие документа, который «в первых строках провозгласил», что все участники привержены полному выполнению минских договоренностей.

«Но президент России Владимир Путин сказал, что после возвращения в Киев члены украинской делегации, начиная от президента Владимира Зеленского и министра иностранных дел Вадима Пристайко, не говоря уже о кулуарно присутствовавшем там министре внутренних дел Арсене Авакове, стали делать заявления, которые, по сути дела, перечеркивают все, о чем записано в этой бумаге», – продолжил глава МИД РФ.

«Кстати, началось это еще в Париже. Это был очень показательный момент, когда украинцы стали "вскрывать" заранее согласованную бумагу, а Владимир Зеленский достаточно жестко заявил, что призыв к разведению сил по всей линии соприкосновения он поддержать не сможет», – подчеркнул Лавров.