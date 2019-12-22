До приезда «скорой»: Возле КПВВ «Станица Луганская» скончался мужчина

Сегодня, 22 декабря, при пересечении линии разграничения возле контрольного пункта въезда-выезда (КПВВ) «Станица Луганская» (Луганская обл.) скончался мужчина. Об этом на своей странице в Facebook сообщил руководитель гуманитарной миссии «Пролиска» Евгений Каплин.

По его словам, это произошло в 7:48 утра около КПВВ. Мужчина 1948 года рождения направлялся с временно неподконтрольной украинской власти территории на подконтрольную. «Реанимационные действия мужчине на КПВВ оказывали сотрудники "Красного креста". К приезду автомобиля "скорой помощи" мужчина скончался», – написал Каплин.

«Это 29-я смерть при пересечении КПВВ, зафиксированная в этом году нашей миссией», – уточнил Евгений Каплин.

Напомним, как сообщил представитель уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека в Луганской и Донецкой областях Павел Лисянский, с начала 2019 года смертность мирных жителей Донбасса, пересекающих линию разграничения через КПВВ, увеличилась в два раза.

Как сообщалось ранее, по данным благотворительного фонда «Право на захист» («Право на защиту»), на Донбассе за период январь-июнь 2019 года при пересечении линии разграничения через КПВВ скончались 34 человека. По данным СММ ОБСЕ, с начала 2018 года до 1 ноября 2019 года во время ожидания очереди при пересечении линии соприкосновения через КПВВ на Донбассе скончались 40 человек.