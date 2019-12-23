От реинтеграции к конфронтации. От провала в Минске к «исконно русским территориям»

Итоги очередных переговоров Трехсторонней контактной группы (ТКГ) в Минске подтвердили горькое послевкусие, оставшееся после Нормандского саммита в Париже. И если по поводу результатов «нормандской» встречи 9-10 декабря еще можно было делать «хорошую мину при плохой игре», то результаты встречи ТКГ в Минске 18-19 декабря иначе как провал трактовать сложно…

Судьба перемирия

Если «слить всю воду» с итогового коммюнике Нормандской четверки, конкретные договоренности можно сформулировать в: Стороны договорились о заключении нового перемирия, обмене удерживаемыми лицами (пленными) в формате «всех установленных на всех установленных» и разведении сил на новых трех участках линии соприкосновения на Донбассе в добавок к трем (Станица Луганская, Петровское и Золотое), где оно уже состоялось.

Причем, первые две договоренности – обмен пленными и перемирие – должны были состояться еще до конца нынешнего года. Однако, на переговорах в рамках ТКГ в Минске ни единой договоренности по этому поводу достигнуто не было. А поскольку это была последняя встреча такого формата в нынешнем году, очевидно, что поставленные на Нормандском саммите цели в запланированные сроки достигнуты уже не будут. Именно по этой причине, итоги переговоров большинство аналитиков охарактеризовало, как провальные.

Касаемо заключения нового перемирия, ситуация несколько странная. «Сторонами подтверждено стремление к выполнению всех необходимых мер по поддержке режима прекращения огня, в соответствии с заявлением сторон о введении бессрочного режима прекращения огня от 17 июля», – сообщил по этому поводу полномочный представитель России в ТКГ Борис Грызлов.

«Мы хотели получить заверение в том, что будет объявлено новое перемирие. Вместе с тем, было принято решение, что давайте будем продлевать то перемирие, которое было объявлено в июле… Но хочу напомнить, что 40 человек погибли во время этого перемирия», – прокомментировал ситуацию министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко.

Здесь не совсем понятно, что дает новое перемирие, если уже заключено так называемое бессрочное перемирие, которое… не соблюдается. Что мешает нарушать и новое перемирие, если бы оно было заключено? Даже если его назвать супер- или ультрабессрочным.

Обмен без обмена

С обменом удерживаемыми лицами ситуация куда сложнее. Нет полной ясности, с причинами невозможности обмена до Нового года.

«Л-ДНР» традиционно уверяют, что причина в украинской стороне. «К сожалению, на заседании гуманитарной группы ТКГ не удалось достичь договоренностей по обмену удерживаемыми лицами по причине отсутствия с украинской стороны механизма процессуальной очистки людей, которые подлежат обмену», – сообщила руководитель рабочей группы «ЛНР» по обмену военнопленных Ольга Кобцева.

Под «процессуальной очисткой» в данном случае понимается, что в отношении конкретного человека либо прекращается уголовное производство, либо (если он уже осужден) предоставляется помилование. Таким образом, он становится «чистым» перед законом.

Украинская сторона утверждает, что проблема в согласовании списков со стороны «Л-ДНР». «Есть такой принцип – давайте поменяем "всех на всех". Хорошая идея, но мы столкнулись технически, что списки никак не можем составить и согласовать. Поэтому, когда было определенное количество согласованных, решили подвести черту и сказать: давайте хотя бы тех, кого согласовали, то количество обменяем до Нового года. К сожалению, теперь от этого согласованного списка был "отрезан" еще небольшой кусочек. Это было предложение той стороны, ОРДЛО, которую Россия не смогла, не захотела заставить выполнить договоренности», – в свою очередь заявил Вадим Пристайко.

Также в СМИ сообщалось, что обмен пленными затягивается якобы из-за нежелания примерно 40 человек, из числа тех, кого украинская сторона готовилась передать Донецку и Луганску, участвовать в обмене. Среди отказников есть как те, кто не хочет возвращаться в «республики», так и те, кто желает отбыть назначенное наказание и тем самым закрыть вопрос уголовной ответственности в Украине. Эту информацию подтвердила «омбудсмен ДНР» Дарья Морозова, уточнив, что речь идет о 43 лицах: 21 – это сторонники «ЛНР», а 22 – сторонники «ДНР».

Представители «Л-ДНР» засомневались, что люди не хотят участвовать в обмене. В связи с этим запросили проверку добровольности отказа. Верификацией займется координатор гумподгруппы от ОБСЕ Тони Фриш, но приступить к работе он сможет лишь после 25 декабря, что делает обмен до Нового года практически невозможным.

Решение по обмену теперь может быть принято лишь на следующем заседании ТКГ 16 января 2020 года. Да и то – не факт. Потому, что, как заявил представитель ОБСЕ в ТКГ Мартин Сайдик, сторонам конфликта для обмена нужно еще «сделать ряд шагов».

Тем не менее, работа тут как бы продолжается. Как сообщила пресс-секретарь представителя Украины в ТКГ Леонида Кучмы Дарка Олифер, ТКГ проведет видеоконференцию по обсуждению вопроса об обмене пленными 23 декабря.

Взаимные «подарки»

Еще одни вопрос – новые пункты разведения войск на линии соприкосновения – также никаких решений не получил. Стороны пока просто поговорили о «механизме верификации и мониторинга» самого процесса. Не более того. Впрочем, тут у них еще есть время до весны следующего года.

Все это можно было бы обозвать неприятной случайностью, от которой никто не застрахован. Однако, явно бросается в глаза резкое изменение фона, на котором, собственно, и происходят переговоры ТКГ в Минске.

Для начала 17 декабря Россия ввела новый пакет санкций против Украины. Во-первых, список украинцев, находящихся под российскими санкциями, расширен до 750 лиц. Во-вторых, был увеличен ассортимент запрещенных для ввоза в Россию украинских товаров. До этого правительство Украины ввело новые санкции в отношении Крыма. Также Украина готовит очередной пакет санкций и в отношении России…

Кроме того, премьер-министр Украины Алексей Гончарук сообщил, что с 1 марта 2020 для украинцев пересечение границы с Россией будет осуществляться по загранпаспорту (до этого в РФ можно продолжать въезжать по внутренним украинским паспортам). «Эта процедура будет действовать только для граждан Украины, выезжающих из Украины в Россию. При въезде граждан Украины с территории России Госпогранслужба Украины будет беспрепятственно пропускать украинцев по внутренним паспортам и свидетельствам о рождении. Это означает приостановление действия положений соглашений с Россией, которые позволяли пересекать границу на основании внутреннего паспорта или свидетельства о рождении для лиц до 16 лет», — пояснил он.

Еще более прямой диалог

Ну, а дальше была «песня». Президент России Владимир Путин дал свою ежегодную расширенную пресс-конференцию 19 декабря, где сообщил много интересного по поводу Украины вообще, и Донбасса и ситуации вокруг него, в частности.

«Там (в "ДНР" и "ЛНР", – авт.) нет иностранных войск. Там есть местная милиция и местные силы самообороны, состоящие из местных жителей. Поэтому необходим прямой диалог между Киевом и Л-ДНР. Украина сама признала существование ЛНР и ДНР, настояв на подписях их представителей под Минскими соглашениями. Она сама признала, что такая власть существует. Кроме того, там были проведены выборы, люди пришли и проголосовали. В Минских соглашениях есть указание на то, на что имеют право претендовать эти республики», – заявил он.

Акцент на прямой диалог между представителями Украины и «Л-ДНР» в последнее время постоянно звучит из России. Еще до Нормандского саммита министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил: «Ключевым элементом урегулирования – и от этого никуда не уйти – остается прямой диалог Киева с Донецком и Луганском». А после саммита пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ответ на предложение Украины изменить Минские соглашения сообщил, что это можно сделать путем диалога с «экспертами ДНР и ЛНР».

Идея прямого диалога (кроме переговоров в ТКГ) по понятным причинам вызывает у Украины стойкий негатив. «Никакого прямого диалога с псевдореспубликами на оккупированном России Донбассе и легитимизации марионеточных режимов Кремля –не будет. Минский формат –трехсторонний, его участники: Украина, Россия и ОБСЕ. Под соглашениями стоят подписи представителей трех сторон – Украины, России и ОБСЕ. В Минских соглашениях нет ни слова о "ЛНР" и "ДНР". Все так называемые "органы власти республик" – нелегитимны и не признаны даже в России», – заявила в феврале нынешнего года тогдашний первый вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко.

С тех пор ситуация изменилась не сильно. «Украина не будет вести прямые переговоры с главарями террористов. Все общение с представителями незаконных вооруженных формирований происходит в рамках ТКГ в Минске. А как другим способом можно с ними разговаривать? В Минске при посредничестве ОБСЕ переговариваются Украина и Россия. А представители "Л-ДНР" выступают от российской стороны», – заявила месяц назад народный депутат от правящей партии «Слуга народа» Ирина Верещук.

Короче, диалог пока не складывается никак. Что в условиях, когда Россия будет отстраняться от решения большинства вопросов и «посылать» всех к "ДНР" и "ЛНР", ничего конструктивного не сулит.

Встреча под вопросом

Еще один пассаж Владимира Путина касался возможной отмены следующей встречи Нормандской четверки в апреле 2020 года.

«Что касается встречи в апреле, она станет актуальной, если будут позитивные изменения. Они есть. Ключом Минским соглашений является закон об особом статусе Донбасса. Его сейчас продлили на год, но необходимо придать ему постоянный формат. Но ни прежнее украинское руководство, ни действующее, делать этого не хотят. Проведен отвод войск. Но почему-то наши партнеры в Украине не хотят разводить (войска) по всей линии. Это, как мне кажется, ошибка. Понятно, что три очередных участка должны рассматриваться только как очередной этап, как шаг к полному разведению сил и средств», – заявил он.

Нетрудно заметить, что эти слова, скорее, говорят об отсутствии «позитивных изменений», несмотря на их формальное признание.

Кстати, после Нормандского саммита в Париже глава фракции «Слуга народа» в Верховной Раде Давид Арахамия заявил: «Думаю, что разрабатывать новый законопроект об особом статусе Донбасса начнут после мартовской встречи (имеется в виду следующий саммит Нормандской четверки – авт.)». Кроме того в опубликованном законопроекте президента Украины Владимира Зеленского об изменениях в Конституции – об особом статусе Донбасса нет ни слова…

Исконно русские территории

Но особо беспрецедентным было заявление президента России об «исконно русских территориях» в составе нынешней Украины. «В ходе создания Советского Союза исконно русские территории, которые к Украине вообще не имели никакого отношения, все Причерноморье, западные российские земли были переданы Украине со странной формулировкой: "для повышения процентного соотношения пролетариата в Украине", потому что Украина была сельской территорией. Это несколько странноватое решение, но оно состоялось. Это все наследие государственного строительства Владимира Ильича Ленина и теперь мы с этим разбираемся», –сказал Путин.

Учитывая тот факт, что он никогда случайно не оговаривается и всегда говорит именно то, что хочет сказать, это можно считать фактическим признанием «исконно российскими» не только нынешних «ДНР» и «ЛНР», но всего Донбасса, а также Причерноморья – как минимум Одесской, Николаевской и Запорожской областей.

В этой связи заместитель министра иностранных дел Украины Василий Боднар уже заявил, что Украина готовит официальное заявление по этому поводу. «Мы осуждаем любые попытки России посягать на территориальную целостность Украины. Никакой нарратив Путина и никакие его выдумки не будут работать для нас», – сказал Боднар.

В свете сказанного, нетрудно заметить, что и Украина, и Россия сейчас уверенно идут путем взаимной политической конфронтации. Это не сулит Украине скорого возвращения контроля над ныне неподконтрольной частью Донбасса. Соответственно, и России не удастся «сдыхаться» от этих территорий на своих условиях. Скорее все, это напоминает курс на обострение на Донбассе…