Из керамики и книг: Предновогодний Славянск украсили необычными елками (Фото)

Славянск (Донецкая обл.) начали украшать к новогодним и рождественским праздникам с средины декабря. Как передает корреспондент «Донецких новостей», сейчас это процесс уже завершился и город принял предпраздничный вид.

В бесснежные декабрьские дни о приближении Нового года напоминают инсталляции в витринах и нарядные елки в помещениях магазинов, кафе, аптек, салонов красоты, госучреждений и предприятий. А иллюминации преображают улицы и здания Славянска по вечерам.

Славянск – город керамиков. Как же без елки, сделанной полностью из керамических изделий. Да и в цехах у мастеров царит предпраздничное настроение.

В кабинете городского головы Славянска Вадима Ляха – небольшая елочка, украшена желто-голубыми шарами и гирляндой.

В здании городского совета две елки: одна – на первом, вторая – на пятом этаже.

Центр предоставления административных услуг – тоже в новогоднем настроении.

Кроме зеленой красавицы в одном из залов центральной библиотеки установили елку из книг, которую украсили мягкими игрушками-мышками, символами наступающего года. Также приветствует читателей симпатичный книговичок.

В помещении главпочтамта посетителей встречают елочка и снеговичок. Но главной особенностью является большой белый почтовый ящик, куда можно опустить свое письмо к новогоднему волшебнику.

Как рассказала «Донецким новостям» начальник отделения почтовой связи №22 Людмила Кравченко, в предновогодние дни к ним в гости приходят дети. «К нам обращаются школы города с просьбой провести экскурсии для детей, посмотреть, что собой представляет почта. Люди почтой меньше стали пользоваться и, к сожалению, что это такое мало кто из детей понимает и знает. Особый восторг у школьников вызывает почтовый ящик, в который они опускают свои письма новогоднему волшебнику. До 30 декабря можно отправить письмо на адрес новогодней почтовой резиденции Деда Мороза (в Киев). Ребенок должен написать о себе, о своих делах. Можно сделать рисунок, аппликацию – это Дед Мороз приветствует. Все дети на свои письма получат ответы», – говорит Людмила Кравченко.

В вечернее время на центральной площади зажигаются огни на главной елке города. Праздничное настроение создает новогодняя музыка и ежедневные развлекательные программы для детей, которые стартовали 19 декабря и продлятся по 7 января. Социальные сети продолжают заполнять фотографии жителей и гостей Славянска возле световых композиций, установленных по периметру площади. Также продолжает работу новогодняя ярмарка, хотя пока открыты не все торговые домики.