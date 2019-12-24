Донбасс-2020: Прогноз для региона, живущего в режиме необъявленной войны

В новый год Донбасс входит с новыми надеждами. На то, что обстрелы все же реально прекратятся, что перемирие будет не временным, а постоянным, что обмен пленными – состоится, а вооруженный конфликт (фактически – необъявленная война между Россией и Украиной) начнут урегулировать не на словах, а на деле. Предыдущие 5 лет надежды не оправдывались. Есть ли шанс, что оправдаются в 2020-м, «Донецким новостям» расспросили рассказали эксперты.

Глава аналитического центра «Институт региональной политики» Энрике Менендес:

– Думаю, что в новом году больших изменений, большого прогресса касательно ситуации на Донбассе ждать не стоит. Вероятность эскалации конфликта низкая, как и вероятность подвижек в политической части. Будут периодические обстрелы на отдельных участках линии фронта. Будут, наверное, увеличиваться возможности для диалога, но не будут давать сразу практического результата.

Не будет реинтеграции «Л-ДНР» ни в Украину, ни в Россию. Они так и останутся непризнанными. Возможно, РФ несколько увеличит им помощь, но не думаю, что это особенно повлияет на общее благосостояние жителей неподконтрольных территорий.

На подконтрольных украинской власти частях Донетчины и Луганщины все будет проходить под знаком местных выборов. Так что туда увеличат денежные вливания, что еще больше углубит разрыв между обычными гражданами, живущими по разные стороны линии разграничения.

Интересно, в какой форме все же пройдет децентрализация, реформа местного самоуправления. Будет ли восстановлена деятельность облсоветов Донетчины и Луганщины, которые фактически не работают с 2014 года?

В гуманитарном плане вряд ли что-то изменится: ситуация в «серой зоне» будет оставаться сложной, требующей повышенного внимания со стороны государства и международных гуманитарных организаций.

Надеюсь, что будут выполнены обещания, данные в «нормандском формате», в том числе касательно открытия новых пунктов пропуска. Возможны некоторые облегчения в транспортной и экономической блокаде неподконтрольных территорий.

Александр Вербицкий, политический консультант:

– Ни войны, ни мира. Ни газа, ни Донбасса. Это то, с чем вернулись с Парижской встречи в свои столицы президенты Украины и России. Это и лейтмотив событий в следующем году для неподконтрольных территорий Донбасса.

Да, точки соприкосновения вроде бы найдены, и они вполне конкретны, вплоть до обозначений на карте местности. Но это не совсем те точки (разведения сил и вооружений), ведь крупные политики обычно договариваются о глобальных процессах, а о точках – исполнители их воли.

Европа останется с российским газом в любом случае и транзитом через Украину в том числе, но не получит «Северный поток-2» так быстро, как бы ей (Германия, Франция и другие страны ЕС) хотелось.

Россия пока не сможет осуществить свою мечту – «Южный поток», хотя та же Европа уже готова простить ей 2014 год. Она же приветствует газовые переговоры Россия-Украина по вопросу транзита голубого топлива, но не спешит помогать Украине в урегулировании самого важного вопроса – прекращения Операции объединенных сил и объединения своих территорий. И все это звенья одной цепи в геополитической игре под названием Украина с замком в виде Донбасса посредине.

Ключ от замка – это не «формула Штайнмайера», повторяющая статьи Закона «Про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей», а политическая воля России и политическая же неподготовленность международных позиций Украины. Необходимо дождаться визита президента в Вашингтон и только потом мы станем понимать будущее Донбасса в 2020 году.

Да, в 2020 году возможны:

переговорные процессы в рамках Трехсторонней контактной группе в Минске по тактическим вопросам: обмен пленными, решение вопроса относительно фактического беспрепятственного пропуска сотрудников миссии ОБСЕ на территории ОРДЛО, утверждение названия и статуса территорий разведения сил и вооружений, прекращение огня, перемирия – по различным поводам, открытие новых пунктов пропуска, признание документов ОРДЛО;

налаживание различного рода связей (экономических, культурных и так далее) и взаимодействий, например – мониторинги различного рода, вплоть до обмена делегациями;

все это в обстановке затухающего военного противостояния.

Местных выборов по украинскому законодательству в 2020 году на неподконтрольном Донбассе не предусматривается, так как они могут состояться только при условиях:

контроля Украины над своими границами.

при обеспечении прозрачности избирательного процесса, при обеспечении безопасности и под контролем международных наблюдателей.

Не будем забывать, что в 2020 году у нынешнего президента США Дональда Трампа – выборы. Президент Украины Владимир Зеленский еще не сказал своего слова в деле об импичменте… Сделай он это официально или иначе, возможно, календарь событий по Донбассу был бы более определенным.

Даниил Богатырев, эксперт Украинского института анализа и менеджмента политики:

– В данный момент процесс мирного урегулирования ситуации на Донбассе развивается по сценарию заморозки конфликта. Это означает постепенную деэскалацию вооруженного противостояния при отсутствии политического урегулирования и реинтеграции.

Причиной такого положения вещей служит нежелание украинской стороны выполнять Минские соглашения от 2014 г . и Комплекс мер от 2015 г . в их буквальной трактовке – и нежелание российской стороны эту трактовку менять.

Основным камнем преткновения является вопрос передачи контроля над границей. Фактически, украинская сторона предлагает вернуть ей границу «под честное слово» до проведения выборов. В ответ на это Россия указывает, что при таком варианте не останется гарантий выполнения Украиной остальных политических пунктов (амнистии, внесения изменений в Конституцию об особом статусе, самих выборов и т. п.). Таким образом, налицо тупик политического урегулирования.

Однако, сугубо военная деэскалация постепенно осуществляется, на что указывает разведение войск на 3 участках перед саммитом в «нормандском формате» и договоренность о разведении еще на трех, достигнутая по итогам саммита.

Никита Трачук, политолог:

- Мой прогноз касаемо будущего Донбасса на 2020 год, к сожалению, довольно пессимистический. Собственно, уже сейчас, по итогам «нормандской» встречи и провала переговоров в рамках ТГК в Минске, можно констатировать, что свою программу-максимум – мир в Украине – президент Зеленский, вероятнее всего, не выполнит. Однако у него все еще есть шанс (и немалый) выполнить программу-минимум: остановить войну. Несмотря на кажущуюся схожесть, мир и отсутствие войны – две совершенно концептуально разные вещи.

Прямого диалога с непризнанными «республиками» нет и не предвидится, Россия продолжит крепко стоять на своем, да и нелепо было бы ожидать от нее серьезных уступок. Украина же по своему обыкновению продолжит «петлять», пытаясь не выполнять политическую часть Минских соглашений (вспомнить тот же некий «альтернативный план», о котором говорил глава МИД Пристайко). Пытаясь всех вокруг обхитрить, важно не обхитрить самих себя – вот что я пожелал бы украинской власти.

В этом контексте о сколько бы то ни было приемлемом будущем Донбасса говорить не приходится. Подконтрольная территория останется депрессивным регионом, откуда будут уезжать последние остатки работоспособного и молодого населения. Неподконтрольная территория продолжит идти своим путем, все сильнее «отрываясь» от Украины и потихоньку интегрируясь в Россию. Никаких денег на восстановление и оживление Донбасса не предусмотрено. ЕС выделил очередные миллионы для поддержки бизнеса на Донбассе. Но это – просто смешно. В Донбасс нужно вложить миллиарды. Делать этого никто не хочет и не будет.

Резюмируя: 2020 год для Донбасса, как и для всей Украины, будет очень сложным и пессимистическим. Не уверен, что мы дождемся конкретных прорывов по мирному урегулированию: слишком по-разному стороны его видят. Тем не менее, я не стал бы ожидать и эскалации конфликта. Во всяком случае, явно не Зеленский отдаст такой приказ. Предположу дальнейшие обмены пленными, точечные разведения войск, некоторые снижение «языка ненависти» в отношении Донбасса в СМИ и общее снижение количества обстрелов – в общем, отсутствие серьезной войны. Однако мира в 2020 году я, увы, не жду.

Дмитрий Воронков, политический эксперт:

– 2020-й год в отношении Донбасса вряд ли будет переломным. Но и о заморозке конфликта говорить рано. Я бы прогнозировал увеличение провокационных ситуаций и возможно даже эскалацию конфликта. Этому будут способствовать не столько внутриполитическая ситуация, сколько два важных геополитических фактора.

Первый – это анонсированная на весну встреча в «нормандском формате». Ее, вероятнее всего, будет пытаться сорвать российская сторона – по причине того, что не желает переписывать Минские соглашения. И тем более не хочет испытывать давление Европы в этом вопросе. И именно обострение конфликта является наиболее эффективным инструментом для аргументации нерациональности этой встречи.

Второй, пожалуй, наиболее важный – это президентские выборы в США. Штаты и Великобритания являются наиболее радикальными и преданными союзниками Украины (хоть и преследуют свои интересы). Соответственно, Штатам будет не до Украины. А России будет важно понять – кто возглавит Белый дом, и изменится ли в связи с этим политика США в отношении Украины. Что касается Европы, то есть вероятность того, что ФРГ в случае ухода Меркель также станет более лояльной к Кремлю, разделив в этом смысле политику президента Франции Макрона.

Думаю, максимум на что реально можно рассчитывать, – это на договоренности по обмену пленными.

В связи с вышеупомянутыми геополитическими факторами, вряд ли стоит ожидать каких-то выборов на неподконтрольном Донбассе – и уж тем более возврат границы. Но, опять же, не стоит исключать ситуативные действия. Так что дать стопроцентный прогноз невозможно.

Также пока нет оснований говорить, что украинская власть пойдет на уступки, но потенциально есть риски того, что Донбасс под политическим давлением России получит бессрочный особый статус и Киев начнет переговоры с ОРДЛО. Это, пожалуй, худший сценарий. Лучший (пока что) – это та ситуация, которую мы наблюдаем сегодня.

Максим Семенов, директор Центра изучения украинской политики:

– Вопрос мирного урегулирования конфликта на Донбассе в настоящее время находится в подвешенном состоянии.

С одной стороны, Зеленский пришел к власти как миротворец. С другой – мы видим, что по итогу встречи в «нормандском формате» у Зеленского продолжают линию Порошенко по пересмотру ранее подписанных Минских договоренностей. В случае же, если украинской власти не удастся пересмотреть условия «Минска», помощник президента Ермак и министр иностранных дел Пристайко уже заявили о готовности к переходу к плану «Б» и возведении «стены» на границе с неподконтрольными территориями на Донбассе.

В связи с этим даже проведение следующей встречи в «нормандском формате» весной 2020 года может оказаться под вопросом.

Если стороны в ближайшие месяцы не договорятся об условиях мирного урегулирования, я прогнозирую заморозку конфликта по сценарию «Приднестровья 2.0». То есть, при урегулировании гуманитарных вопросов, облегчении пересечения линии разграничения, разведении войск и частично восстановлении экономических отношений, политическая часть конфликта останется неразрешенной. В данный момент это является наиболее вероятным сценарием развития ситуации в Донбассе.

В этом случае разрыв связей между Украиной и неподконтрольными территориями Донбасса усилится. Также Россия активизирует процесс интеграции «Л-ДНР» в свой состав (выдача российских паспортов, интеграция в экономическое пространство, унификация образовательных программ и т. д.).

Возможность эскалации конфликта мне кажется маловероятной. Ни одна из сторон конфликта не обладает ресурсами для пересмотра статус-кво.