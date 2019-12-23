Позывной «Ветерок»: В суде рассказали о приговоре командиру НВФ «ДНР», которая перешла на украинскую сторону

Суд приговорил условно командира незаконных вооруженных формирований «ДНР». Об этом сообщает пресс-служба Павлоградского горрайонного суда Днепропетровской области.

«16 декабря 2019 года Павлоградским горрайонным судом вынесен приговор в отношении участницы террористической организации, которая подбирала и обучала бойцов "ДНР" и была "героиней" пропагандистских сюжетов», – отметили в пресс-службе.

Там добавили, что суд признал гражданку виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 258-3 УК Украины (создание террористической группы или террористической организации).

Обвиняемая в период 2014-2018 гг. принимала участие в деятельности террористической организации в качестве «заместителя начальника штаба 11 Дунайско-Енакиевского полка 1 армейского корпуса народного ополчения ДНР», подбирала и обучала добровольцев для участия в боевых действиях против Вооруженных сил Украины.

В суде также сообщили, что «обвиняемая неоднократно освещалась СМИ незаконных вооруженных формирований террористической организации "ДНР" как пример женщины-военнослужащего. С целью сокрытия факта своего участия в террористической организации "ДНР" обвиняемая получила и использовала идентифицирующий позывной "Ветерок"».

В ходе досудебного расследования обвиняемая признала вину в совершении указанного преступления и разоблачила незаконную деятельность более 20 кадровых российских военных, которые находились на временно неподконтрольной украинским властям части территории Донецкой области и участвовали в ведении агрессивной войны против Украины, а также по поставкам боевой техники с территории РФ.

Между обвиняемой и прокурором Генеральной прокуратуры Украины утверждено соглашение о признании виновности и назначено наказание в виде 5 лет лишения свободы с испытательным сроком на 3 года.

Ранее сообщалось, что Генеральная прокуратура Украины доказала в суде участие в террористической организации женщины, которая подбирала и обучала бойцов «ДНР» и стала прототипом главной героини фильма «Ополченочка».

Напомним, в «ЛНР» сняли первый художественный фильм «Ополченочка», который повествует о женском танковом экипаже, воюющем против украинской армии. Подготовительная работа над лентой началась в ноябре 2016 года, а сами съемки длились около четырех месяцев и завершились 3 октября 2018 года.

В «Ополченочке» были задействованы артисты Луганского музыкально-драматического театра, в большинстве своем они были заняты в массовых сценах. А вот одну из главных ролей доверили «заслуженной артистке ЛНР» Наталье Стародубцевой.

Закрытый показ фильма состоялся 13 мая 2019 года в кинотеатре «Звездочка» в Донецке, а в июне «Ополченочку» показали в Луганске.

Уже после создания фильма прототип главной героини – командир танкового батальона «ДНР» Светлана Дрюк (позывной «Ветерок») – перешла на украинскую сторону. Теперь она готова выступить в Гаагском трибунале. Служба безопасности Украины подтвердила факт вывода Дрюк на украинскую сторону.