Дети нормально учатся, когда их не угнетает страх: В зоне ООС обсуждали безопасность школ (Фото)

Недавно Украина присоединилась к Декларации о безопасности школ. В районе проведения операции Объединенных сил для офицеров военно-гражданского сотрудничества в этой связи проведен ряд тренингов по внедрению в работу основных положений этого документа. Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.

«Украина сейчас находится в состоянии вооруженного конфликта, поэтому одна из основных наших задач – обеспечить безопасность гражданского населения и детей в частности. Дети нормально учатся только тогда, когда их не угнетает страх, особенно страх за свою жизнь», – отметил старший советник по военным вопросам международной неправительственной организации «Центр по защите гражданского населения в условиях конфликта» (CIVIC) Сергей Дема.

По его словам, декларация содержит ряд обязательств для предупреждения и реагирования на нападения, а также использование школ в военных целях во время войны.

«По данным ЮНИСЕФ, во время вооруженного конфликта на востоке Украины пострадали 36 школ», – сообщил Сергей Дема, уточнив, что незаконные вооруженные формирования проводили в том числе умышленные обстрелы школ с использованием танков, тяжелой артиллерии и минометов.

«Иногда школы использовались как место пребывания военнослужащих, а это, согласно декларации, недопустимо. То есть, есть проблема, и ее надо решать. И, в частности, в рамках тренинга мы показываем, как это можно делать», – сказал советник по военным вопросам.

Как сообщил начальник Объединенного центра гражданско-военного сотрудничества «Мариуполь» полковник Виталий Карпенко, подобные тренинги очень полезны для военных тем, что отрабатывают единый взгляд на вопросы защиты гражданского населения, а также разъясняют некоторые положения договоренностей между странами.

«В настоящее время есть прогресс в процессе восстановления и открытия школ в прифронтовых населенных пунктах, подконтрольных украинскому правительству. Это позволяет ежегодно многим школам вовремя открываться для занятий», – отметил Карпенко.