На Луганщине горел психоневрологический интернат, есть жертвы (Фото)

В Старобельске (Луганская обл.) в воскресенье, 22 декабря, произошел пожар в областном психоневрологическом интернате, есть жертвы. Об этом на своей странице в Facebook сообщила пресс-секретарь Национальной полиции в Луганской области Татьяна Погукай.

Отмечается, что в полицию о том, что горит один из корпусов Старобельского областного психоневрологического интерната сообщили из ГСЧС в 21:09. На место происшествия выехало руководство ГУНП Луганской области, Старобельского отдела полиции, следственно-оперативная группа и группы реагирования.

«Установлено, что в одной из палат первого корпуса произошло возгорание. С одновременным тушением пожара работниками ГСЧС, полицией и медперсоналом проводилась эвакуация подопечных (в первом корпусе находилось более 100 человек)», – сообщила Погукай.

«В результате пожара погибли 4 подопечных, 3 – получили телесные повреждения и были госпитализированы каретой скорой помощи в больницу г. Старобельск. Пожар локализован в 21:32 и ликвидирован в 22:55», – добавила она.

Фото: Facebook / Татьяна Погукай

Данный факт внесен в Единый реестр досудебных расследований по ст. 270 «Нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности» и ст. 367 Уголовного кодекса Украины «Служебная халатность».