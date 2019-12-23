Возможны ли компромиссы по Донбассу в 2020 году: Мнение политолога

В 2020 году достичь широких компромиссов в вопросе урегулирования вооруженного конфликта на Донбассе не удастся. Такое мнение высказал политолог Владимир Фесенко.

«Я думаю, что все-таки произойдет и обмен пленными. Там есть противоречия, но, скорей всего, выйдут на обмен», – сказал он.

«Может быть разведение войск на трех участках. Пока идет тактическая борьба, но это в первом квартале следующего года, скорей всего, произойдет. Дальше – у сторон очень сильные противоречия и вдоль всей линии разграничения развести войска вряд ли удастся», – отметил Фесенко.

По его словам, разведение сил и средств на Донбассе очень важно, чтобы снизить количество жертв от снайперского огня. «Это одна из причин, и уменьшить накал – обмен обстрелами снайперов, уменьшить число жертв от минной войны. Тут есть своя логика, но, как показал опыт 2015-2016 годов, есть риск того, что та или иная сторона попытается занять нейтральную зону», – отметил эксперт.

«Я скорее скептик, что удастся выйти на некое мирное урегулирование, на некий большой компромисс или на обновление Минских соглашений», – добавил Фесенко.

Политолог также считает, что в 2020 году в Украине будет продолжаться внутреннее политическое противостояние по вопросу урегулирования вооруженного конфликта на Донбассе и мирных переговоров по этой теме.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам Ukrlife.TV