Сердечный приступ и перелом: В «ДНР» рассказали о происшествиях на КПП под Донецком

На КПП «ДНР» в Александровке под Донецком женщина перенесла сердечный приступ, еще одна женщина сломала ногу. Об этом сегодня, 23 декабря, сообщает пресс-центр «МЧС ДНР».

Как сообщают в «ДНР», 22 декабря на КПП сотрудник «МЧС» оказал доврачебную помощь женщине преклонного возраста, перенесшей сердечный приступ, и передал ее работникам «скорой помощи» для дальнейшей госпитализации.

В тот же день сотрудник «МЧС» оказал доврачебную помощь женщине 1962 года рождения, которая получила перелом ноги. Пострадавшая также была передана работникам «скорой помощи» для дальнейшей госпитализации.