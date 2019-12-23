RU
Все новости

Сердечный приступ и перелом: В «ДНР» рассказали о происшествиях на КПП под Донецком

23.12.19 09:33
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

На КПП «ДНР» в Александровке под Донецком женщина перенесла сердечный приступ, еще одна женщина сломала ногу. Об этом сегодня, 23 декабря, сообщает пресс-центр «МЧС ДНР».

Как сообщают в «ДНР», 22 декабря на КПП сотрудник «МЧС» оказал доврачебную помощь женщине преклонного возраста, перенесшей сердечный приступ, и передал ее работникам «скорой помощи» для дальнейшей госпитализации.

В тот же день сотрудник «МЧС» оказал доврачебную помощь женщине 1962 года рождения, которая получила перелом ноги. Пострадавшая также была передана работникам «скорой помощи» для дальнейшей госпитализации.

Новости

При полном или частичном воспроизведении информации обязательно:
© 2003–2019 ООО Редакция газеты «Донецкие новости»
Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами политики конфиденциальности и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять
Вся область
Вся область Донецк Краматорск Мариуполь
Вся область Луганск Северодонецк