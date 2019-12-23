Вопрос выборов на неподконтрольном Донбассе остается одним из самых спорных, – эксперт

Вопрос выборов на неподконтрольном украинским властям Донбассе остается одним из самых спорных в обществе, даже на юге и востоке Украины, и властям нужно учитывать это перед новой встречей в Нормандском формате. Об этом рассказала аналитик фонда «Демократические инициативы» Мария Золкина.

«Вопрос с выборами очень четко показывает, как делится восток и юг внутри регионов. Мы протестировали разные варианты проведения выборов на оккупированной территории – отношения к этим вариантам – отметила она.

«Либо выборы вообще без всяких условий: чем быстрее, тем лучше и не надо думать о стандартах. Либо они проходят только после того, как Украина полностью берет контроль над территорией и ей вернули контроль над границей. Третий вариант – если выборы проводятся после определенного переходного периода в несколько лет. Еще один вариант, что выборы в обозримой перспективе там вообще невозможны ни при каких условиях», – продолжила Золкина.

По ее словам, на востоке и юге Украины между этими 4 вариантами проведения выборов на неподконтрольном украинским властям Донбассе общество поделилось «абсолютно равноценно».

«37% что на юге, что на востоке выступают за то, чтобы выборы прошли вообще без всяких условий, и чем быстрее, тем лучше. Это самая распространенная позиция. Она бросается в глаза, когда вы смотрите на региональное распределение, и кажется – вот он запрос у 37%, больше, чем все остальные варианты по отдельности. А если все остальные варианты вместе – о том, что выборы невозможны без контроля над границей; о том, что выборы возможны только после переходного периода; или что выборы вообще невозможны в течение ближайших нескольких лет – то получаются те же 40%», – пояснила эксперт.

«Общество даже на востоке и на юге внутри неоднородно. Оно абсолютно разрознено. Часть считает, что должны быть какие-то условия для честного избирательного процесса, а есть часть общества, которая считает, что не надо никаких стандартов, и не нужно ничего готовить – давайте чем быстрее, тем лучше. Вопрос о стандартах выборов мы сейчас обсуждаем больше всего, и следующая нормандская встреча должна быть этому посвящена», – добавила аналитик.

Представитель фонда «Демократические инициативы» считает, что для Украины 2020 год будет годом беспрецедентных вызовов в отношении к вооруженному конфликту на Донбассе и инструментам достижения мира. Эксперт убеждена, что команде президента Украины Владимира Зеленского не удастся договориться о быстром урегулировании ситуации на Донбассе и в 2020 году. Она также отметила, что события на Донбассе, особенно в первой половине 2020 года, будут определяющими в политической жизни Украины и частично будут влиять на общие процессы в Евросоюзе.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам Ukrlife.TV