Еленовка в Украину – движения нет: Ситуация в пунктах пропуска утром 23 декабря

Сегодня утром, 23 декабря, все контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ) на линии разграничения на Донбассе работают в штатном режиме по графику зимнего периода (для украинских КПВВ – с 8:00 до 17:00).

По данным Государственной пограничной службы Украины, 22 декабря линию разграничения через КПВВ пересекли 38 тыс. человек и 4,6 тыс. транспортных средств:

КПВВ «Майорское» – 9215 человек и 1040 транспортных средств;

КПВВ «Марьинка» – 8345 человек и 1435 транспортных средств;

КПВВ «Новотроицкое» – 5020 человек и 1040 транспортных средств;

КПВВ «Гнутово» – 4215 человек и 1035 транспортных средств;

КПВВ «Станица Луганская» – 11 160 человек.

Сегодня утром в КПВВ проезда ожидали 270 транспортных средств:

КПВВ «Майорское» – 25 / 45;

КПВВ «Марьинка» – 0 / 90;

КПВВ «Новотроицкое» – 30 / 50;

КПВВ «Гнутово» – 20 / 10.

При этом по сообщениям очевидцев, обменивающихся информацией в социальных сетях, сегодня с утра обстановка на линии разграничения была следующей.

КПВВ «Майорское» / КПП «Горловка» («ДНР»):

Наталья: «8:20. До запуска народ стоит в очереди по 2 человека вот и получается – за туалетом»;

Приходько: «8:26. КПВВ "Горловка". По состоянию на 09:20 [по российскому времени] на пункте пропуска 225 автомобилей, 92 автобусов и микроавтобусов, до 950 человек пешей очереди».

КПВВ «Марьинка» / КПП «Александровка» (Каргилл, «ДНР»):

Юрий: «6:58. На Каргиле общая на верху моста, льгота машин на 10 меньше»;

Любовь: «8:36. Муж оставался на ночевку на Каргиле. Не могу дозвониться».

КПВВ «Новотроицкое» / КПП «Еленовка» («ДНР»):

«Кот»: «5:19. Еленовка до поворота [почти до автостанции], льготы + / – 70. 5:37. Автостанция ближе к посту, разница машин в 50 где-то. 6:42. Еленовка уже за поворот общая. 7:58. Еленовка в Украину – движения нет от слова "совсем". 9:04. Была одна протяжка машин на 7- 10 где-то. Скоро протянете»;

Надежда: «5:57. В 5:20 [по российскому времени] стали на Еленовке возле магазинчика, машины прибывают»;

Дмитрий: «6:58. На Еленовке капец, давненько столько машин не видел. Стою 18-й, а сзади за поворот очередь. За шлагбаумом еще, я думаю, больше 50 машин стоит»;

Санек: «7:38. Странно, обычно там в 4 ряда машин 150, как минимум, запихивают за шлагбаум».

Игорь: «7:14. Очередь на церкви».

Светлана: «7:23. Пеших на Еленовке тоже очень много»;

Влад: «9:02. Еленовка на Мариуполь – основная у церкви. Стоим, отдыхаем, движение только за счет выезжающих с очереди».

КПВВ «Гнутово» / КПП «Октябрь» («ДНР»):

Артем: 7:00. В сторону Мариуполя общая очередь за магазин. 7:38. Очередь на пол села общая, льгота в камышах, перевозы чуть выше только один раз подтянулись на 4 машины».

О ситуации на КПВВ «Станица Луганская» пользователи соцсетей не сообщают.