Toyota сбила пешехода: В Донецке произошло смертельное ДТП

В неподконтрольном украинским властям Донецке произошло смертельное ДТП. Об этом сообщают очевидцы в соцсетях.

Как рассказывают дончане, авария произошла 22 декабря примерно в 18:00 на пересечении пр. Красногвардейский и пр. Мира: легковой автомобиль Toyota под управлением молодого парня сбил пешехода.

По словам очевидцев, сразу после аварии была вызвана «скорая», мужчина был жив, однако те, кто проезжал место аварии в 21:00, сообщают, что пострадавший умер. Легковой автомобиль с места ДТП забрал эвакуатор.