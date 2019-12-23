Выборы в ОТГ: На Донетчине подсчитывают голоса

В Криворожской и Шаховской объединенных территориальных громадах завершен процесс голосования, идет подсчет голосов. Об этом сообщает пресс-служба Донецкой областной военно-гражданской госадминистрации.

Как рассказали в пресс-службе, по состоянию на 20:00 22 декабря избирательные участки в Криворожской и Шаховской ОТГ закрылись, процесс голосования завершен. Идет подсчет голосов.

«В течение процесса волеизъявления нарушений избирательного законодательства и правопорядка не зафиксировано. По результатам голосования должны быть избраны председатель и 22 депутата в состав совета Криворожской сельской объединенной территориальной громады и дополнительно избраны 7 депутатов в состав совета Шаховской сельской ОТГ», – сообщили в пресс-службе.

Отметим, что 22 декабря в Украине состоялись первые выборы депутатов городских, сельских, поселковых объединенных территориальных громад и соответствующих городских, сельских и поселковых голов в 86 объединенных территориальных громадах.