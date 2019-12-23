Как выборы в США отразятся на Украине в 2020 году, – мнение

После проведения выборов в США любой из избранных американских президентов будет заинтересован в урегулировании вооруженного конфликта на Донбассе, особенно если выиграет Дональд Трамп. Такое мнение высказал политолог Виктор Небоженко.

«2020-й год – это будет год выборов в США», – отметил он.

По его словам, для любого новоизбранного президента США вопрос Украины будет одним из ключевых в повестке дня международной политики. «Это касается не только демократов, которые могут победить. Это касается и республиканцев. Кто бы там не победил, а если выиграет Трамп, то он, тем более, чтобы красиво закончить свою политическую жизнь, он постарается Украину "вырвать" из американской жизни», – считает Небоженко.

«Внутренние закономерности сильнее, чем внешние. Внешняя политика слабее, чем внутренняя, а если внешние политические игроки оказываются повесткой дня во внутриполитической, значит страна больна. Америка больна, Россия больна, Украина больна, Британия больна – просто у каждого свои причины болезни», – пояснил свое мнение политолог.

Эксперт предположил, что после выборов президента США Америка может значительно увеличить финансовую помощь Украине на оборону: «Потому что первые шаги президента и Конгресса США должны быть миролюбивыми – это традиция Америки. У них никогда сразу не бывает вспышки. Они сначала ищут зону взаимодействия, а если противоречия сильные – тогда нет».

При этом политолог убежден, что саммит в Нормандском формате, который прошел в Париже 9 декабря, показал, что у Украины нет эффективной международной площадки по Донбассу.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам Ukrlife.TV