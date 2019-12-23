Сводка из зоны ООС за 22 декабря: Версии сторон конфликта (Карта)

За минувшие сутки зафиксировано 8 обстрелов украинских позиций со стороны незаконных вооруженных формирований (НВФ). Противник обстреливал позиции Объединенных сил в том числе из запрещенного Минскими соглашениями вооружения. В результате обстрелов со стороны НВФ один военнослужащий Объединенных сил погиб, еще один был ранен. Об этом сегодня, 23 декабря, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» обстрелы позиций Объединенных сил со стороны противника зафиксированы:

рядом с Песками – из стрелкового оружия;

недалеко от Талаковки – из ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов;

у Красногоровки – из стрелкового оружия;

в районе Васильевки – из стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север» обстрелы украинских позиций зафиксированы:

неподалеку Крымского – из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия;

в районе Новолуганского – из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;

вблизи с Новгородским – из минометов калибром 82 мм.

С начала текущих суток НВФ огневой активности не проявляли.

Пресс-служба Минобороны Украины

В «ДНР» сообщают, что «ВСУ за минувшие сутки 5 раз нарушили режим прекращения огня. Общее количество примененных боеприпасов – 11 единиц. Обстрелам на донецком направлении подверглись районы села Спартак и поселка Жабичево; на горловском направлении – поселка Доломитное, на мариупольском – села Коминтерново (после переименования – Пикузы, – ред.). При обстрелах применялись минометы калибром 82 мм, гранатометы и крупнокалиберное стрелковое оружие».

В «ЛНР» утверждают, что «киевские силовики 2 раза за сутки нарушили "режим тишины". Обстрелам подверглись районы сел Нижнее Лозовое и Желобок. Огонь велся из минометов калибром 82 мм, вооружения БМП, станковых противотанковых гранатометов (СПГ) и стрелкового оружия, в том числе крупнокалиберного».