Помощь чиновников – минимальна: Как многодетная семья Рудых покидала свой особняк в Донецке и осваивалась на Одесчине

Многодетная семья Рудых в 2014 году вынуждена была оставить свой шикарный дом в Донецке, и после нескольких лет мытарств обосновалась в Одесской области. В семье– двое своих детей (дочери сейчас 24, сыну – 28) и шестеро приемных, передают «Свои».

Изначально Рудые жили в доме барачного типа в Петровском районе Донецка. В сентябре 2013 года тогдашний главный тренер футбольного клуба «Шахтер» Мирча Луческу приобрел для них особняк за 150 тыс. долл. в Куйбышевском районе Донецка. Фонд Рината Ахметова сделал ремонт, оснастил необходимой мебелью.

Елена Рудых, мама семейства, говорит, что дом соответствовал всем стандартам: рядом детсад, школа, удобная транспортная развязка. «Мы делали дом удобным для детей. У дочки – ДЦП, мы специально оборудовали душевую кабинку. Все было идеально. После новоселья я даже говорила мужу: "Так хорошо, что страшно". Потом он мне в шутку это припомнил: "Ну, что? Накаркала?"», – рассказывает женщина.

Дом располагался в районе аэропорта. Сейчас на той улице практически не осталось целых зданий. Когда в конце мая 2014 года начались первые бои в Донецке, семья сначала пряталась от обстрелов в ванной. Одной ночью все стихло, и Рудые, взяв только легкие детские вещи, уехали к друзьям в соседний район. «Там был такой контраст. Только что рядом с нами грохотали взрывы, а на другом конце Донецка выгуливают собак, беременные прохаживаются. И все уверены, что все скоро уляжется», – отмечает Елена.

На семейном совете решили поехать в Черноморск Одесской области к старшей дочери. Здесь семья сняла трехкомнатную квартиру. Повезло найти хозяев, которые согласились сдать ее семье с 6-ю маленькими детьми. Более того, узнав, что жильцы – переселенцы, владельцы отказались брать деньги за аренду, разрешили платить только за коммуналку.

Но это не могло компенсировать потерю дома. «Мы въехали, и у меня пропало желание жить. Я как будто перестала дышать полной грудью. Не хотела ничего делать, была готова лежать сутками на кровати, глядя в потолок. У нас было все, а стали как попрошайки. Я три месяца убирала, готовила, занималась с детьми, но выйти на улицу не могла. С детьми гулял муж», – признается Елена

Женщина рассказывает, что дети долго боялись громких звуков, начинали плакать, когда слышали салют. А однажды, увидев полицейского с автоматом, разрыдались: «Мамочка, дядя нас застрелит!».

Понадобились месяцы, чтобы залечить эти травмы.

Первое время семье помогали волонтеры. Городские власти как будто не замечали их семью. Хотя в тот момент семья Рудых была единственным Детским домом семейного типа (ДДСТ) в Черноморске.

«Через три месяца мы пошли в мэрию и услышали: "Мы ДДСТ не приветствуем. Для таких детей есть специнтернаты". Вы представляете, как живется детям в доме ребенка? В интернатах? Вы бы видели, какими мы забирали тройняшек. Им было примерно полтора года, но они как будто не умели ни смеяться, ни плакать. Были, как маленькие роботы», – возмущается Елена.

Через время семье предложили ведомственный дом в селе в 50 км от Молдовы и в 250 километрах от Одессы. «Но мне нужно развивать и лечить детей, а какие кружки в селе?», – поясняет дончанка.

В итоге, глава соседнего Черноморску села во время предвыборной компании выделил семье участок земли. У Рудых были деньги, но только на то, чтобы начать стройку – до переезда в новый дом под Донецким аэропортом семья продала свое первое жилье в Петровском районе. Эти деньги и тратили на детей, а затем вложили в строительство.

Помощь чиновников была минимальная. Город в тот период выделил всего 10 тыс. грн. «Помогали люди. Однажды наш старый знакомый-прораб предложил нам окна, которые не подошли на его объекте, их демонтировали. В итоге мы проектировали дом под те окна», – рассказывает Лена.

Сейчас семья живет уже в своем доме. Семье удалось вывезти часть мебели из Донецка. Елена признается, что до полного оборудования жилища еще далеко. «Вода у нас привозная, с электричеством проблемы. Старая линия электропередач не выдерживает нагрузку: чайник включил – стиральная машинка выключается. Унитаз один на десятерых. Провести газ – дорого. А отношение чиновников к нам такое, словно – это наши дети и наши проблемы», – констатирует Елена.