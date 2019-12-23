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В «ЛЭО» напомнили, что обесточат Лисичанский водоканал

23.12.19 10:47

ООО «Луганское энергетическое объединение» («ЛЭО») во вторник, 24 декабря, обесточит Лисичанский водоканал. Об этом сегодня, 23 декабря, на своей странице в Facebook сообщает пресс-служба предприятия.

«Завтра состоится обесточивание "Лисичанскводоканала". Долг составляет 167 млн грн», – сказано в сообщении.

Как сообщалось ранее, что «ЛЭО», которое предупреждало, что 9 декабря, обесточит Лисичанский водоканал из-за долгов перед энергетиками, перенесло отключение предприятия от электроэнергии на 24 декабря, но ситуация с долгами так и не решена.

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