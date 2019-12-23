В РФ сообщили, когда может состояться обмен удерживаемыми лицами

В ближайшие дни можно ожидать большого обмена удерживаемыми лицами между Киевом и «Л-ДНР». Об этом заявил директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков, передает российское издание «ТАСС».

«Сегодня (23 декабря – ред.) состоится очень важная видеоконференция минской Контактной группы», – сообщил Чеснаков.

«Если все пойдет по плану, то уже в ближайшие дни можно ожидать большого обмена между Киевом и Донбассом по принципу "всех установленных на всех установленных"», – добавил он.

Как уверяет Чеснаков, «до Нового года много людей смогут, наконец, вернуться домой».

Как сообщалось ранее, около 40 человек из числа тех, кого украинская сторона готовилась передать, отказались участвовать в обмене и возвращаться в «Л-ДНР».Среди отказников есть как те, кто не хочет возвращаться в «республики», так и те, кто желает отбыть назначенное наказание и тем самым закрыть вопрос уголовной ответственности в Украине.