Как в Украине относятся ко вступлению в НАТО: Данные нового опроса

Большинство украинцев поддерживают вступление Украины в НАТО ради безопасности государства. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 23 декабря, в ходе пресс-конференции по презентации исследования* рассказал председатель ОО «Центр прикладных исследований» Андрей Каракуц.

«Более половины населения Украины – 53% считают, что для обеспечения надлежащего уровня защиты для государства необходимо вступить в НАТО. Значительно меньшей популярностью пользуется идея закрепления внеблокового статуса для Украины – 18%», – сказал он.

«9% считают, что гарантировать безопасность государства может формирование военного союза с Российской Ферерацией и странами СНГ. Еще более 20% назвали другие варианты, в частности, создание военного союза с США», – сообщил Каракуц.

* Опрос проводился ОО «Центр прикладных исследований» с 20 ноября по 4 декабря 2019 года. В форме личного интервью были опрошены 2035 человек из всех регионов Украины, кроме аннексированного АР Крым и неподконтрольной украинским властям территории Донбасса. Главная задача исследования – отношение широких слоев населения к евроатлантическому курсу Украины и тенденции изменения отношения в сравнении с предыдущими опросами, проведенными по заказу Госкомтелерадио в июне 2019 года.