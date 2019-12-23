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На Луганщине озвучили явку на выборах в ОТГ

23.12.19 12:29

Завершено голосование на первых выборах в Половинкинской объединенной территориальной громаде Луганщины. Об этом сообщает пресс-служба Луганской областной военно-гражданской администрации.

В Половинкинскую сельскую ОТГ Луганской области вошли Половинкинский сельсовет (село Половинкино) и Титаревский сельский совет (села Титаровка, Новоселовка).

Голосование завершено, явка составила 41,01%. Проголосовали 1182 человека.

В пресс-службе также отметили, что избирательный процесс прошел в соответствии с действующим законодательством Украины. Нарушений не зафиксировано.

Отметим, что 22 декабря в Украине состоялись первые выборы депутатов городских, сельских, поселковых объединенных территориальных громад и соответствующих городских, сельских и поселковых голов в 86 объединенных территориальных громадах.

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