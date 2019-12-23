В Луганске на взятке поймали работника «МВД ЛНР»

В неподконтрольном украинским властям Луганске при получении взятки задержали работника «МВД ЛНР». Об этом сегодня, 23 декабря, сообщает пресс-служба «генеральной прокуратуры ЛНР».

Отмечается, что инцидент произошел 20 декабря. «Должностное лицо Ленинского РОВД МВД ЛНР получило от гражданина республики взятку в сумме 8,5 тыс. руб. (3184 грн по курсу местного банка на 23.12.2019, – прим. ред.) за способствование во внеочередном проведении дактилоскопирования и последующего получения паспортного документа, удостоверяющего личность физического лица, проживающего на территории ЛНР», – говорится в сообщении.

«В ходе проведенного осмотра места происшествия предмет взятки изъят», – заявили в «прокуратуре».

Мужчина был задержан и арестован. Ему грозит лишение свободы сроком до 6 лет со штрафом в размере 30-кратной суммы взятки – 255 тыс. руб. или 95,5 тыс. грн.