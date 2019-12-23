На Донбассе больше всего противников вступления в НАТО (Инфографика)

Наибольшая поддержка граждан курса вступления Украины в НАТО отмечается на западе страны, наименьшая – на Донбассе. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 23 декабря, в ходе пресс-конференции по презентации исследования* рассказал председатель ОО «Центр прикладных исследований» Андрей Каракуц.

«Активнее всего вступление в НАТО поддерживают жители западного региона – 69%. В центральном регионе поддержка НАТО составляет 49%, на севере – 55%, на востоке – 43%, на юге – 29%, на Донбассе – также 29%», – сказал он.

«Если смотреть по областям, наименьшая поддержка зафиксирована в Луганской области – около 16%. Наивысшая – во Львовской области, почти 80%», – продолжил Каракуц.

Фото: скриншот видео

По его словам, в демографическом измерении наибольшая поддержка курса на вступление Украины в НАТО зафиксирована среди мужчин – 54% и граждан в возрасте около 45 лет – около 60%. «Старше – от 45 и до 65 лет поддерживают около 53% и среди населения в возрасте более 65 лет – только 23% респондентов сообщили, что они поддерживают курс в НАТО», – рассказал эксперт.

Кроме того, на подконтрольной украинским властям территории Донбасса самый высокий процент противников вступления Украины в НАТО в сравнении с остальными регионами – 49% респондентов против.

Фото: скриншот видео

Ранее сообщалось, что, согласно опросу, более 50% украинцев поддерживают вступление Украины в НАТО ради безопасности государства.

* Опрос проводился ОО «Центр прикладных исследований» с 20 ноября по 4 декабря 2019 года. В форме личного интервью были опрошены 2035 человек из всех регионов Украины, кроме аннексированного АР Крым и неподконтрольной украинским властям территории Донбасса. Главная задача исследования – отношение широких слоев населения к евроатлантическому курсу Украины и тенденции изменения отношения в сравнении с предыдущими опросами, проведенными по заказу Госкомтелерадио в июне 2019 года.