Слепить мышонка и сыграть на керамофоне: На керамической фабрике Славянска проводят необычные экскурсии (Фото, видео)

В этом году Славянск (Донецкая обл.) пополнился объектом промышленного туризма на базе керамической фабрики «Каменный цветок». Как передает корреспондент «Донецких новостей», во время туров посетителей знакомят с производством глины, проводят мастер-классы, организовывают импровизированные концерты с использованием керамических музыкальных инструментов.

Идея создать туристический объект на базе керамической фабрики появилась у Галины и Юрия Горобец лет 20 назад. «Поездив по Европе, побывав в Китае, мы увидели, что везде развивается промышленный туризм, а у нас его мало. Мы изучили, как организован этот вид туризма в Европе и Китае и подумали: а почему бы у нас это не попробовать? В прошлом мы с мужем преподаватели детской музыкальной школы и когда вышли на пенсию, решили осуществить этот проект», – рассказала Галина.

«С 2010 года мы "послушали" нашу керамику, услышали звуки и начали подбирать ноты. Таким образом появился первый музыкальный инструмент – керамофон. Он был сделан совместно с профессионалами из Донецка, Киева и других городов. На керамофоне мы начали воспроизводить классическую музыку, детские мелодии. Подключили профессиональную звукозапись в помощь, преподавателей-музыкантов педуниверситета. Это было два-три года поиска, получится или нет. Изначально мы делали концерты, участвовали в разных конференциях. Но потом начали приглашать к себе на предприятие, сотрудничая со специалистами в туристическом бизнесе, изучая спрос. Только с начала этого года мы начали работать как туристический объект», – говорит Галина Горобец.

В разработке тура акцент был сделан на детях, которых знакомят с промышленным разнообразием Донбасса. «Регион у ребят ассоциируется, в основном, с углем. А ведь у нас добропольские глины – лучшие в мире. Даже те дети, которые приезжают из Доброполья, где добывают основные ресурсы глины, не знают, что они живут рядом с таким богатством. К нам преподаватели даже привозят школьников как на урок», – делится Галина.

В эти предпраздничные дни туры на фабрику организованы в виде новогоднего музыкально-керамического шоу. После познавательной части экскурсии дети и взрослые при помощи работников фабрики изготавливают глиняную заготовку, которая позже станет основой для керамического изделия.

Далее – мастер-класс «Глина – антистресс» по лепке новогодних сувениров и игрушек из глины. Изготовленных мышат и колокольчики, разукрашенных тоже самостоятельно, посетители получают в подарок.

Главная новогодняя елка предприятия изготовлена из более чем 70 экземпляров цветочных керамических кашпо. Здесь проходит музыкальная часть экскурсии. Необычный концерт ведет Юрий Горобец – знакомит с уникальным керамофоном, с его звучанием. Экскурсантам также предлагают принять участие в импровизированном оркестре и поводить новогодние хороводы.