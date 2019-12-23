В «ДНР» за выходные произошло 20 ДТП, есть жертвы

В «ДНР за минувшие выходные произошло 7 ДТП, в которых 1 человек погиб, 6 пострадали, а также зарегистрировано 13 ДТП без пострадавших, в которых автотранспорт получил механические повреждения. Об этом сегодня, 23 декабря, сообщает пресс-служба «МВД ДНР».

Отмечается, что смертельное ДТП произошло в воскресенье, 22 декабря, в 18:10 в Калининском районе Донецка. «19-летний водитель автомобиля Toyota Camry совершил наезд на мужчину, который пересекал проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате ДТП 68-летний пешеход от полученных травм скончался на месте происшествия», – говорится в сообщении.

Еще одна авария произошла с участием 18-летнего водителя автомобиля «ЗАЗ» 21 декабря в 21:30 в Енакиево. «Осуществляя движение задним ходом по придомовой территории, совершил наезд на пешехода. В результате ДТП 18-летняя девушка получила телесные повреждения», – заявили в «полиции».

Кроме того, в «ДНР» с 21 по 22 декабря выявили 280 нарушений ПДД, среди которых 20 фактов управления транспортом в состоянии опьянения.