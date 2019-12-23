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Украинцы назвали самые значимые события 2019 года

23.12.19 14:21
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

В Украине почти половина респондентов считают главным событием 2019 года освобождение украинских моряков, захваченных Россией в Керченском проливе в ноябре 2018 года, и других политзаключенных. Об этом идет речь в отчете по итогам опроса*, проведенного группой «Рейтинг» и обнародованного сегодня, 23 декабря.

Так, освобождение украинских моряков и других политзаключенных назвали событием года 48% опрошенных. На втором месте оказались выборы президента Украины, которые самым важным событием 2019 года считают 44% респондентов. На третьем месте находится возобновление переговоров в Нормандском формате – так считают 21% респондентов.

Среди других важных событий 2019 года украинцы назвали следующие:

  • выборы в Верховную Раду – 15%;
  • выход сборной Украины по футболу в финальную часть Чемпионата Европы по футболу 2020 года – 13%;
  • укрепление курса гривны – 10%.

Кроме того, 47% опрошенных считают президента Украины Владимира Зеленского политиком 2019 года.

* Опрос был проведен в формате личного интервью (face to face) в период с 13 по 17 декабря 2019 года. В нем приняли участие респонденты в возрасте 18 лет и старше. Всего были опрошены 2 500 человек. Выборка составлялась с учетом репрезентативности по возрасту, полу, региону проживания и типу поселения. Погрешность репрезентативности не превышает 2%.

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