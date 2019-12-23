Внеблоковый статус или союз с Россией: Как в Украине относятся к этим направлениям

К внеблоковому статусу или военному союзу Украины с Россией более лояльно относятся жители Донбасса и юга страны. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 23 декабря, в ходе пресс-конференции по презентации исследования* рассказал председатель ОО «Центр прикладных исследований» Андрей Каракуц.

«Достаточно масштабно поддерживают внеблоковый статус жители Донбасса, но наивысшая поддержка именно на юге Украины – это Одесская, Херсонская и Николаевские области, 35%. Больше всего к идее внеблокового статуса в первую очередь склонны женщины», – сказал он.

«Военный союз с Российской Федерацией и другими странами СНГ имеет наибольшу популярность на Донбассе – 17%, на юге – 12% и на востоке – 11%. Меньше показатели на севере – 7,7%. В центре – 8%, на западе эту идею поддерживают только 5% населения. Гендерная поддержка этого подхода больше среди женщин – 55%. И эта идея имеет существенную популярность среди старших возрастных групп – 23% среди населения возрастом 65 лет плюс», – сообщил Каракуц.

Эксперт добавил, что количество людей, которые не определились с геополитической ориентацией Украины колеблется на уровне 20%, но этот показатель немного выше на юге, на севере, в центре и на Донбассе: «На востоке Украины каждый 4-й житель выбрал этот вариант – сложно ответить. На западе наоборот – население преимущественно имеет достаточно четкую позицию – называли или вступление в НАТО, или союз с США. Почти две три украинцев, которым было сложно определиться с ответом на этот вопрос, составляют женщины».

Ранее сообщалось, что, согласно опросу, более 50% украинцев поддерживают вступление Украины в НАТО ради безопасности государства. Наибольшая поддержка граждан курса вступления Украины в НАТО отмечается на западе страны, наименьшая – на Донбассе.

* Опрос проводился ОО «Центр прикладных исследований» с 20 ноября по 4 декабря 2019 года. В форме личного интервью были опрошены 2035 человек из всех регионов Украины, кроме аннексированного АР Крым и неподконтрольной украинским властям территории Донбасса. Главная задача исследования – отношение широких слоев населения к евроатлантическому курсу Украины и тенденции изменения отношения в сравнении с предыдущими опросами, проведенными по заказу Госкомтелерадио в июне 2019 года.