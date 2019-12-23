В «ДНР»: Житель Горловки хладнокровно убил знакомого

В неподконтрольной украинским властям Горловке (Донецкая обл.) задержали 27-летнего местного жителя, который хладнокровно убил знакомого. Об этом сегодня, 23 декабря, сообщает пресс-служба «МВД ДНР».

Отмечается, что убийство произошло в Никитовском районе Горловки.

«Во время распития спиртных напитков между мужчинами произошел конфликт на почве оскорблений в адрес возлюбленной подозреваемого. В ходе ссоры фигурант толкнул знакомого ладонями в грудь. Мужчина ударился затылком о дверную коробку и упал. Из головы потекла кровь, потерпевший захрипел. Фигурант перевернул потерпевшего на спину и нанес два удара ножом. Убийца взял 2 бутылки водки и покинул место преступления», – сказано в сообщении.

За убийство задержанному грозит лишение свободы на срок до 15 лет.