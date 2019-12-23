Полиция Донетчины приглашает к сотрудничеству эвакуаторщиков

Полиция Донецкой области для доставки временно задержанных транспортных средств на спецплощадки приглашает к сотрудничеству предприятия, предоставляющие услуги по эвакуации транспорта. Об этом сегодня, 23 декабря, сообщает пресс-служба ведомства.

Уточняется, что эвакуаторы будут использоваться как в крупных городах, так и в отдаленных поселках.

Такое взаимодействие полиции и предпринимателей позволит решить сразу несколько проблемных вопросов:

быстро устранить пробки на дорогах, образующиеся при ДТП;

сохранить вещественные доказательства;

способствовать оперативному расследованию;

повысить безопасность на дорогах.

Для этих целей с предприятиями и ФЛП Главное управление Национальной полиции в Донецкой области будет заключать договоры. О стоимости услуг в полиции не сообщают.

Всех заинтересованных просят обращаться по адресу – пр. Металлургов, 211, г. Мариуполь, Донецкая область, 87524. Контактный телефон: (098) 574-98-76.