Позывной «Мордвин»: На Луганщине осужден диверсант «ЛНР» (Фото)

Сватовский районный суд Луганской области приговорил к 9 годам лишения свободы главу диверсионной группы, который по заданию российских спецслужб готовил теракты в отношении украинских государственных и общественных деятелей. Об этом сегодня, 23 декабря, сообщает пресс-центр СБУ.

По данным ведомства, сторонник «ЛНР» с позывным «Мордвин» признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 258-3 (Создание террористической группировки) и ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием и боеприпасами) Уголовного кодекса Украины. Он был задержан сотрудниками СБУ в Харькове в июле 2017 года.

«Во время проведения обысков по местам жительства и пребывания диверсанта правоохранители изъяли 600 г гексогена, 5 электродетонаторов, пистолет "Вальтер" с глушителем к нему, более 100 патронов калибра 9 мм, средства связи, а также квадрокоптер», – говорится в сообщении.

«Установлено, что задержанный в течение 2014-2016 годов принимал активное участие в террористической деятельности так называемой "ЛНР" с позывным "Мордвин". Он был "командиром подразделения" в террористической структуре "КГБ ЛНР" (имела такое название в 2014 году). Кроме того, находясь в составе "2 армейского корпуса народной милиции ЛНР", злоумышленник совершал нападение на позиции украинских военных в Дебальцево», – сообщили СБУ.

Оперативники задокументировали, что в этот период он был завербован представителями ГУ Генштаба РФ и «2-го армейского корпуса народной милиции ЛНР» – гражданином РФ Кудриным Д. И. с позывным «Хулиган» и гражданином Украины Дерусовым С. Г. с позывным «Одесса». От них он получил задание осуществить ряд терактов на подконтрольной украинской власти территории.

«Приехав в Харьков в 2016 году, "Мордвин" начал подготовку к выполнению "задачи" – совершению подрыва автомобиля с газовыми баллонами в общественном месте. Кураторы сразу сообщили ему о допустимости жертв среди мирного населения. Как запасной вариант рассматривалось использование квадрокоптера для дистанционного сброса взрывного устройства на место пребывания представителей органов государственной власти Украины», – информируют в СБУ.

«После задержания террорист сообщил сотрудникам украинской спецслужбы о существовании так называемого "черного списка". В него были включены государственные и общественные деятели, которых планировали ликвидировать спецслужбы РФ и квазиреспублик для устрашения патриотически настроенного актива, дестабилизации общественно-политической ситуации и искусственного обострения внутриполитических противоречий», – добавили в ведомстве.