В «ДНР» с начала года с участием пьяных водителей произошло более 350 ДТП

На дорогах неподконтрольной украинским властям территории Донецкой области с начала года с участием пьяных водителей произошло более 100 ДТП с пострадавшими и более 250 аварий, в которых транспорт получил механические повреждения. Об этом сегодня, 23 декабря, сообщает пресс-служба «МВД ДНР».

Так, одна из таких аварий произошла в Калининском районе Донецка. «29-летний водитель автомобиля Opel Astra не выбрал безопасную скорость движения, потерял контроль над управлением, выехал за пределы проезжей части и совершил наезд на опору ЛЭП. После столкновения автомобиль в неуправляемом состоянии продолжил движение и совершил наезд на фасад здания. В результате ДТП водитель и пассажир получил телесные повреждения. При оформлении материалов ДТП правоохранители выявили у водителя признаки алкогольного опьянения», – сказано в сообщении.

Еще одно ДТП с участием пьяного водителя автомобиля Opel Astra произошло в Макеевке. Он в условиях плохой видимости на мокрой трассе не выбрал безопасную скорость движения выехал за пределы дороги и врезался в камень. «В результате ДТП 31-летний макеевчанин получил травму руки. При оформлении материалов ДТП водитель отказывался открыть двери авто и предоставить документы. После предпринятых мер по пресечению противоправных действий оказал сопротивление сотрудникам полиции. Прибор контроля выдыхаемого воздуха на алкоголь показал употребление водителем спиртных напитков (1,37 промилле)», – заявили в «полиции».

«Во внутреннем кармане куртки у водителя был обнаружен сверток из фольги, в котором находилось вещество растительного происхождения, предположительно канабис. Правонарушитель доставлен в Центрально-Городской отдел полиции Макеевки для дальнейшего разбирательства», – добавили в «МВД ДНР».

Всего с начала года в «ДНР» привлекли к «административной ответственности» около 4 200 водителей, управлявших транспортом в состоянии опьянения.