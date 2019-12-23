Как хороший отель: Дончанин показал дом престарелых в Нидерландах (Фото)

Донецкий блогер Pauluskp сейчас живет в Нидерландах, где два раза в неделю работает волонтером в доме престарелых. На своем сайте он рассказал об обычном для данной страны учреждении для пожилых людей. «Особенно в свете свинского отношения к пенсионерам в Украине», – уточнил Pauluskp, описывая цель публикации.

«Дома престарелых находятся практически в каждом населенном пункте, а конкретно этот – в городке на 6 тыс. жителей. Фактически, село», – отмечает блогер.

В данном учреждении живет 60 человек, у каждого отдельная квартира. «По сути, обычный многоквартирный дом или хороший отель, где дополнительно создана современная инфраструктура для людей с ограниченными возможностями – специальные лифты, туалеты, кинозал, ресторан, буфеты на этажах, специальные комнаты отдыха с приятным освещением и дизайном (важно для страдающих болезнью Альцгеймера)… Мебель специально подобрали такую, какая окружала постояльцев в молодости», – пишет блогер.

На первом этаже – продуктовый магазинчик, а также периодически приезжает передвижной магазин одежды. Кроме того, пенсионеры на электроскутерах ездят в обычные магазины и супермаркеты, гуляют – «ведь по всей стране создана безбарьерная среда».

Все постояльцы – местные жители, родственники живут рядом и приходят в гости. Однако уход осуществляют профессиональные сотрудники.

«Пенсионеры здесь разные, одни бойкие и активные, другие на последней стадии деменции – таких в совке уничижительно называют "овощами" и оставляют умирать от язв, вызванных пролежнями. В Нидерландах помощь людям, страдающим деменцией – одна из самых обсуждаемых тем. Для них организовывают множество мероприятий, с одной целью – скрасить последние годы жизни. Все понимают, что болезнь неизлечима, то есть никакого практического смысла нет, но основной мотив – в человеке видят человека. Беззащитного, нуждающегося в помощи, а если это так, то смысл общества, смысл государства – дать защиту, всю необходимую помощь и, плюс ко всему, человеческое тепло», – рассказывает мужчина.

Блогер вместе с другими волонтерами приходит на пару часов для участия в различных «активити». «Гоняем чаи с пенсионерами, устраиваем танцы, играем в шуле (популярная в Нидерландах настольная игра, – ред.), смотрим и обсуждаем фильмы. Иногда сюда приносят маленьких животных, вроде кроликов. Иногда организовывают спортивные состязания. В общем, просто общаемся», – пояснил дончанин.

Стол для игры в шуле

Основная цель волонтеров – дать живущим здесь пенсионерам как можно больше положительных эмоций. «Первый раз я попал сюда на дискотеку и был впечатлен происходящим. Волонтеры танцевали со всеми, даже с неподвижными бабушками и дедушками, прикованными к инвалидным коляскам. Брали за руки и под мелодии их молодости бережно катали коляски по кругу», – описал Pauluskp.

«Кто эти волонтеры? Студентка, она учится на специалиста, помогающего особенным людям (аутизм, деменция и т. д.). Женщина, у которой здесь жила мама, она умерла, но остались ее подруги, почти как семья. Парень на костылях, ему недавно сделали операцию, появилось много времени, вот он и проводит его здесь, потому что "хорошая атмосфера". Каждый день новые люди, у каждого свои причины. Я с женой – нам просто интересно, хочется своими глазами увидеть, как относятся к пожилым людям в нормальных странах. Признаюсь, для меня это еще и своеобразная терапия, возвращающая веру в человечество», – пояснил блогер.

«Бабульки и дедульки, которых я здесь увидел, создавали современные Нидерланды. Те же дома престарелых массово начали появляться в 50-х годах. Тогда еще молодые люди сейчас пожинают плоды своих трудов, плоды своего мировоззрения, европейского мировоззрения», – подчеркнул Pauluskp.

В конце он уточнил, что у нидерландцев нет понятия «дом престарелых» – здесь это называется verpleeghuis, то есть «дом заботы», «дом ухода». «Разница большая, потому что не акцентируется внимание на возрасте. На мой вопрос "Это дом для старых людей?" мне всегда отвечали – "Нет, это дом для людей 55+"… И вот еще деталь – нидерландцы легко относятся к естественной смерти. Не знаю, случайность это или нет, но verpleeghuis часто расположены рядом с кладбищами. И бабушки с дедушками легко шутят о том, что со временем им недалеко переселяться, всего лишь через дорогу. Похоже, когда всю жизнь вокруг много позитива, даже приближающаяся смерть не вгоняет в депрессию.», – заключил дончанин.