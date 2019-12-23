Как в Украине изменилась поддержка вступления в НАТО за 5 лет, – опрос

В Украине значительно увеличилась поддержка курса вступления в НАТО за последние 5 лет. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 23 декабря, в ходе пресс-конференции по презентации исследования* рассказал председатель ОО «Центр прикладных исследований» Андрей Каракуц.

«Интересно сравнение с другими исследовании. На прошлой неделе вышло исследование от социологической компании "Рейтинг". Так, в декабре 2019 года показатель поддержки вступления в НАТО составил 52%, то есть данные коррелируются. Около 30% заявили, что выступают против присоединения к Альянсу и около 20% населения не определились со своей позицией», – сказал он.

По его словам, в сравнении с предыдущими данными социологических исследований в марте 2014 года поддержка вступления в НАТО составляла только 34%. «Мы видим за более 5 лет рост почти на 20% поддержки населением идеи вступления в НАТО. Наибольшим триггером стала военная агрессия Российской Федерации», – отметил Каракуц.

Ранее сообщалось, что, согласно опросу, более 50% украинцев поддерживают вступление Украины в НАТО ради безопасности государства. Наибольшая поддержка граждан курса вступления Украины в НАТО отмечается на западе страны, наименьшая – на Донбассе. К внеблоковому статусу или военному союзу Украины с Россией более лояльно относятся жители Донбасса и юга страны.

* Опрос проводился ОО «Центр прикладных исследований» с 20 ноября по 4 декабря 2019 года. В форме личного интервью были опрошены 2 035 человек из всех регионов Украины, кроме аннексированного АР Крым и неподконтрольной украинским властям территории Донбасса. Главная задача исследования – отношение широких слоев населения к евроатлантическому курсу Украины и тенденции изменения отношения в сравнении с предыдущими опросами, проведенными по заказу Госкомтелерадио в июне 2019 года.