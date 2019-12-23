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Переселенцев в Украине стало больше еще на две тысячи человек

23.12.19 13:18
Фото: mediaport.ua
Фото: mediaport.ua

В Украине по состоянию на сегодня, 23 декабря, учтены 1 млн 432 тыс. 290 переселенцев из Донбасса и Крыма. Об этом сообщает пресс-служба Министерства социальной политики со ссылкой на данные Единой информационной базы данных о внутренне перемещенных лицах (ВПЛ).

Напомним, по состоянию на 16 декабря в Украине были учтены 1 млн 430 тыс. 111 переселенцев. Таким образом, за неделю число зарегистрированных ВПЛ увеличилось на 2 тыс. 179 человека.

Предыдущие статданные о числе ВПЛ:

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