Переселенцев в Украине стало больше еще на две тысячи человек

В Украине по состоянию на сегодня, 23 декабря, учтены 1 млн 432 тыс. 290 переселенцев из Донбасса и Крыма. Об этом сообщает пресс-служба Министерства социальной политики со ссылкой на данные Единой информационной базы данных о внутренне перемещенных лицах (ВПЛ).

Напомним, по состоянию на 16 декабря в Украине были учтены 1 млн 430 тыс. 111 переселенцев. Таким образом, за неделю число зарегистрированных ВПЛ увеличилось на 2 тыс. 179 человека.

Предыдущие статданные о числе ВПЛ: