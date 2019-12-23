В соцсетях показали три аварии в Донецке (Фото)

В неподконтрольном украинским властям Донецке сегодня, 23 декабря, произошло три ДТП. Об этом сообщают очевидцы в соцсетях.

Утром авария произошла на пересечении пр. Богдана Хмельницкого и ул. Щорса: столкнулись два легковых автомобиля.

Еще одно ДТП произошло на пересечении ул. Краснофлотской и ул. Владычанского: столкнулись легковые автомобили Honda и Daewoo Lanos, после столкновения оба авто вылетели с проезжей части и столкнулись с деревом. На месте аварии работала «скорая».

Кроме того, авария произошла на пересечении пр. Ватутина и ул. Университетской: столкнулись два легковых авто, после чего один из автомобилей вылетел на тротуар и врезался в столб.