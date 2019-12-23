В прифронтовой Авдеевке начал работу новый молодежный центр (Фото)

В Авдеевке (Донецкая обл.) открылся новый молодежный центр «3 этаж» («3 Поверх»). Об этом сообщили в гуманитарной миссии «Пролиска».

Летом 2019 года представители общественной организации «Сила идей» обратились в гуманитарный штаб «Пролиска-Авдеевка» за помощью в составлении проектной заявки, направленной на покупку мебели для будущего молодежного центра, для полного укомплектования и функционирования социальной платформы и музыкальной комнаты. А также расходных материалов для проведения мастер-классов.

Ранее участникам организации военно-гражданская администрация Авдеевки выделила помещение для социальной платформы. Волонтеры и участники организации закупали стройматериалы, собственными усилиями выполняли ремонт помещений, замену покрытия и других элементов, произвели все другие необходимые работы.

22 декабря новое молодежное пространство было открыто. Данный центр, как отмечают в гуманитарной миссии, станет местом, который объединит творческую молодежь города и близлежащих населенных пунктов. В этом центре местные жители смогут культурно проводить свободное время, обсуждать современные идеи развития культуры, проводить совместные культурно-просветительские мероприятия.

Территория социальной платформы состоит из 2-х совмещенных помещений. В одном помещении организовано тренинговое пространство, в котором будут проводиться кинопоказы, театральные кружки, вечера настольных игр, художественные мастер-классы, будет работать фотошкола и т. д.

Второе помещение оборудовано под музыкальную комнату, в которой планируется проведение репетиций, музыкальных мастер-классов, музыкальное обучения местных жителей на постоянной основе, проведение совместных мероприятий с музыкантами из других городов, а также подготовка к проведению музыкальных мероприятий городского уровня.