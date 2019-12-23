Как переселенка создает конный клуб под Константиновкой

До 2015 года Любовь Лысакова жила в Донецке. А сейчас переселенка в селе Предтечино под Константиновкой (Донецкая обл.) создает конный клуб, передают «Свои».

Основная профессия Любы – парикмахер. Но любовь к лошадям – с детства. С 15 лет она обучалась тренерству в донецком конном спортивном клубе «Татерсаль». Причем делала это втайне от мамы. «Мама давала мне деньги на проезд на курсы парикмахеров. Я ходила туда пешком, а на сэкономленные средства посещала тренировки конного клуба», – вспоминает Лысакова.

В 17 лет Люба стала парикмахером и самостоятельно оплачивала уроки верховой езды.

История клуба «Татерсаль» началась с того, что шахтных лошадей, на которых доставляли молоко в детские сады, решили сдать в прокат. Верховой езде стали обучать всех желающих, на базе конного клуба начали проводить корпоративные мероприятия. Так образовался конный театр, который участвовал в общегородских праздниках.

Освоив верховую езду, в том числе с препятствиями – конкур, Любовь тоже участвовала в театрализованных представлениях. «Кем только мне не приходилось быть. Мы танцевали на лошадях "цыганочку" в соответствующих костюмах. Организовывали театральные выступления для донецкой татарской диаспоры, шили соответствующие наряды. Танцевали вальс на лошадях, шили сбрую рыцарей, делали шлемы… Мне приходилось быть греческой богиней, изображать пьяного мексиканца верхом на лошади…», – говорит Лысакова.

Одна из донецких больниц по улице Марии Ульяновой на базе клуба «Татерсаль» содержала собственных лошадей, которых использовали для реабилитации детей с ДЦП. Люба вспоминает, что одна девочка была настолько ограничена в движениях, что не могла без посторонней помощи оседлать лошадь – ноги не слушались. Но после занятий конкуром ее движения стали уверенными, а ноги окрепли до такой степени, что ребенок перестал нуждаться в посторонней помощи. Также общение с лошадьми использовалось для детей с аутизмом. «За день мы обслуживали до 20 маленьких пациентов», – добавляет Люба.

В довоенное время конный театр гастролировал по всей области. Теперь артистам в Донецке ездить некуда, разве что – выступать в местном цирке, что и происходит.

В 2015 году Любовь вместе с мужем выехала из Донецка в Константиновку. Летом 2019 года в праздничный день она увидела в городском парке парня, который предлагал отдыхающим совершить небольшую конную прогулку. «Лошадь показалась подозрительной, необъезженной. На мой взгляд, прыткой и неподготовленной к верховой езде. В парке было полно народа, да еще не совсем трезвого, кто-то мог подойти сзади к животному. А лошадь обычно норовит ударить задними ногами человека, если он ей не по нраву», – делится Люба.

Женщина подошла к парню (его звали Глеб), представилась инструктором и предложила помощь. Благодаря чему они заработали в этот день немного денег на сено для животного.

Потом выяснилось, что Глеб и его жена Яна вместе с маленьким сыном живут в селе Предтечино возле Константиновки. Семья молодая, работает только муж, денег не хватает не то, что на корм лошадям, а иногда и себе. Кобылку и жеребца молодые завели ради хозяйственных нужд, полтора года назад у лошадиной пары родился жеребенок.

Любовь предложила семье бесплатно тренировать и обучать лошадок. Она убедила Глеба и Яну, что в их селе можно создать конный мини-клуб – прообраз того, который знала она.

Еще Лысакова «достучалась» до мецената, чтобы он помог приобрести седла и уздечки для верховой езды. А один из клиентов ее салона красоты помог расчистить площадку для занятий конкуром. Из старой лавочки сделали барьер.

Любовь Лысакова на тренировке

С конца лета Любовь проводит в Предтечино тренировки: Яну обучает верховой езде, а лошадей – беспрекословному подчинению всаднику и тренеру.

Люба приезжает к лошадям после рабочей недели, вместо отдыха, отстояв десятки часов у кресла парикмахера.