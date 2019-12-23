В «Л-ДНР» заявили о начале переговоров по обмену удерживаемыми лицами

По вопросу обмена удерживаемыми лицами сегодня, 23 декабря, участники Трехсторонней контактной группы проводят переговоры в формате видеоконференции. Об этом сообщают интернет-ресурсы на неподконтрольных украинским властям частях Донетчины и Луганщины.

В «ДНР» заявляют, что «в 14:15 (по местному времени, в 13:15 – по Киеву, – ред.) была начата видеоконференция Контактной группы по урегулированию конфликта на Донбассе. Основная тема повестки – согласование обмена удерживаемыми лицами по формуле "всех установленных на всех установленных"».

В «ЛНР» утверждают, что «видеоконференция участников Контактной группы и рабочей группы по гуманитарным вопросам началась. Как и было запланировано, стороны намерены прежде всего обсудить вопрос обмена удерживаемыми лицами по формуле "всех установленных на всех установленных"».

Напомним, в РФ сообщили, когда может состояться обмен удерживаемыми лицами.

Как сообщалось ранее, на заседании ТКГ в Минске 18 декабря стороны основательно обсуждали и вопросы обмена удерживаемыми. Они приложили значительные усилия, чтобы способствовать освобождению и обмену лиц, удерживаемых в связи с конфликтом, до конца года, и тем самым воплотить в жизнь решения Нормандского саммита по этому вопросу.