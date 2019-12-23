В «ЛНР»: В Славяносербске мужчина хранил дома порох, дымовую шашку и сигнальную ракету

В неподконтрольном украинским властям Славяносербске (Луганская обл.) местный житель хранил дома порох, сигнальную ракету и другие боеприпасы. Кроме того, возле заброшенного здания в Зимогорье найден арсенал оружия. Об этом сегодня, 23 декабря, сообщает пресс-центр «МВД ЛНР».

Как утверждают в «ЛНР», 21 декабря «полицейские» по месту жительства мужчины 1948 года рождения обнаружили и изъяли 50 патронов калибром 5,6 мм, 500 г пороха, дымовую шашку и сигнальную ракету. Изъятые боеприпасы направлены на исследование.

На территории заброшенного здания лесопилки в г. Зимогорье обнаружены и изъяты гранатомет РПГ-7, 2 запала МУВ-4, 4 выстрела ВОГ-25, 213 патронов калибра 5,45 мм. Проводится проверка.