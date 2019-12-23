Реформирование ЖКХ: В Мариуполе растет число желающих присоединиться к ОСМД

В Мариуполе создано около 800 объединений совладельцев многоквартирных домов (ОСМД). В 2019 году на поддержку объединений было выделено более 200 млн грн. Всего за 3 года было направлено более 500 млн грн. Об этом рассказал Мариупольский городской голова Вадим Бойченко во время встречи с громадой, сегодня, 23 декабря, передает пресс-служба Мариупольского городского совета.

«Вадим Бойченко рассказал о необходимости реформирования ЖКХ в городе. По его словам, ЖЭКи не давали результата касательно обслуживания домов, поэтому было принято решение отдать эти средства жителям, чтобы они сами решали куда направлять средства», – говорится в сообщении.

По словам мэра, у мариупольцев выросло доверие к данной инициативе. Об этом свидетельствует ежегодный рост желающих присоединиться к ОСМД. «В первый год мы создали всего 15 объединений. В этом году мы преодолеваем отметку около 800. Таким образом, практически 50% жилого фонда города будет в собственности громады», – сообщил Бойченко.

Со своей стороны, в городе реализовали программу поддержки. Каждое ОСМД получает два конструктива и мини-проекта и «Уютный двор». «Перед нами стояла задача создать уютные пространства, чтобы люди выходили из своих квартир, общались между собой. Это формирует безопасность и ответственность за свой дом», – заявил Бойченко.