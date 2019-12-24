Война на Донбассе: На территории Станично-Луганского района пострадало 3,5 тыс. домов

На территории прифронтового Станично-Луганского района (Луганская обл.) от боевых действий пострадали 3,5 тыс. домов, из них полностью разрушены – 256. Об этом сообщает пресс-служба уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека.

Так, представитель секретариата уполномоченного ВРУ по правам человека провел встречу с председателем Станично-Луганской районной государственной администрации и председателем Первомайского поселкового совета (Ясиноватский р-н, Донецкая обл.) с целью «мониторинга состояния обеспечения прав лиц из числа гражданского населения, пострадавшего от временной оккупации и вооруженного конфликта, в том числе ВПЛ, создания надлежащих условий для граждан при прохождении КПВВ».

Как сообщается, внимание было уделено вопросу возмещения убытков, причиненных пострадавшим, и необходимым шагам для защиты их прав.

Также сообщается, что остаются без государственной поддержки семьи 64 погибших из числа гражданского населения, 112 раненых человек, из них 57 женщин и 5 детей.

В Первомайский поселковый совет с 2014 года подано 615 заявлений по составлению акта обследования поврежденного недвижимого имущества, выдано 480 актов.

Как отмечается, помощь пострадавшим на восстановление поврежденного имущества, а также предоставление поддержки в виде гуманитарной помощи «предоставляется исключительно международными организациями».

Напомним, в Луганской области ожидают компенсации владельцы 461 разрушенного войной объекта. В Донецкой области в результате боевых действий было разрушено более 13 тыс. частных домов и квартир, владельцы которых претендуют на компенсацию от государства.

Как сообщалось ранее, правительство Украины приняло решение о выплате денежной компенсации за разрушенное в ходе военных действий на Донбассе частное жилье. Компенсация будет выдаваться из госбюджета, но данные средства будут включены для возмещения в консолидированную претензию Украины к России как стране-агрессору.