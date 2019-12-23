Обстрел населенного пункта на Луганщине: В СЦКК показали последствия (Фото)

Незаконные вооруженные формирования (НВФ) обстреливали местных жителей Хутора Вольный (Луганская обл.) из РПГ-7, но вместо боевой части использовали мину 82 калибра. Об этом сообщает украинская сторона Совместного центра по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон (СЦКК), передает пресс-центр штаба операции Объединенных сил (ООС).

Так, 21 декабря, НВФ осуществили обстрел жилых домов с применением РПГ-7 с выстрелом, снаряженным миной калибра 82 мм .

Наблюдательной группой «Золотое» украинской стороны СЦКК осуществлена фотофиксация факта обстрела домов № 20 и № 22 по улице Второй Свободной. «Во время фотофиксации наблюдатели зафиксировали в одном доме повреждения крыши здания с разрушением листов шифера, стропил под шифер и дымоходной трубы, в другом – выбито оконное стекло», – говорится в сообщении.

Во время обстрела в доме находилась женщина. Она не пострадала. «Примерно в пять утра я услышала взрыв, практически сразу что-то попало в крышу. Обломки боеприпасов постоянно попадают мне во двор, но на этот раз все было серьезно. Украинские военные помогают убрать мне это все, починили крышу», – рассказала пострадавшая.

Фото: пресс-центр штаба ООС

По информации пресс-центра штаба ООС, НВФ постоянно обстреливают населенный пункт из РПГ, АГС и другого вооружения.

Как сообщалось ранее, 21 декабря НВФ «ЛНР» обстреляли Золотое-4 (Попаснянский р-н, Луганская обл.).